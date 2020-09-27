實驗閃燃｜女教師亂倒酒精燒傷4學生 知情者：女生全身着火衝向同學

江蘇常州局前街小學實驗室上周二（22日）發生意外，老師課堂上做實驗時，酒精燈突然發生爆炸，講台被燒，離講台較近的前排學生中，有4人燒傷。當局後來指事件是閃燃，江蘇省常州市教育部門已介入展開調查，4名燒傷學生暫無生命危險。

上周五（25日）有疑似家長的網民在網上討論小學三年級五班當日發生的意外。有知情者表示，當時一名女老師做實驗，把酒精燈燒着，因為沒酒精而直接添加酒精。由於酒精燈是熱的，酒精倒下去就發生爆炸，講台即時燒起來。該知情者又指，當時應是做熱氣球實驗，事發突然，老師未有疏散學生而出去找滅火器，未幾再發生爆炸。

有網民描述爆炸後的慘狀，指坐在前排的4個學生燒傷，其中2個是大面積燒傷：「我朋友的兒子就在地上打滾滅火，但是臉上、手臂上都燒到了……一名被燒傷的女生沒在地上打滾，因為一直跑，她被燒得還要厲害一些……」有網民表示，該女生渾身是火，向後面人群跑，當時班內許多小孩都被嚇得哭起來。

有網民指事發班級是教改班（類似重點教授的班級），涉事女教師年紀不大，未知校方會有怎樣解釋，而被燒傷的孩子需要植皮。

上周五，當局指正調查事件，4名學生目前情況穩定，沒生命危險。針對涉事老師是否已被停課處理，當地教育局一直未有公佈。有指，事發小學是常州當地最好的學校。

對於事件責任屬誰，有網民認為，老師應負完全責任，因為事關學生安全。也有網民表示：「課堂上一個老師管不過來，小孩兒多了總歸會有分神。」亦有網民慶幸事發當天兒子剛好請假。

《華商報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！