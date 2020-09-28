湖北化工廠爆炸最少5死1傷 負責人已被控制

（新增內容）今日下午2時，湖北直轄市天門市岳口鎮譚湖工業園區內楚天精細化工廠發生爆炸。網上流傳相片可見，爆炸威力強大，黃煙密佈，另見有民眾用擔架抬出傷者。天門市應急管理局一工作人員透露，目前已致5死1傷，傷者已被送往醫院。傍晚6時許，當地宣傳部透露，涉事化工廠負責人已被控制。

目擊者指，涉事化工廠位於譚湖工業園區內，是楚天精細化工有限公司的一間工廠，事故發生後見有約5人被救援人員抬出，不清楚是否還有生命迹象，而「黃煙」可能是硝酸洩漏。現場附近一名市民稱，事發時他聽到一聲「很響」的爆炸聲。

今日下午5時30分許，天門市委宣傳部相關負責人確認，目前事故已造成5人死亡，1人受傷。

事故發生後，當局派人趕到現場展開大氣監測。天門市委市政府宣傳部相關負責人指，傷者已送院搶救。當地政府幹部亦已趕到現場指揮救援，現場應急處置。目前，事故原因及過程不詳。

工商信息顯示，楚天精細化工有限公司成立於2011年7月，註冊資本1,000萬元人民幣（下同：約1,150萬港元），生產醫藥及農藥中間體（一種將兩種或兩種以上物質結合在一起的中間物質）。

有指，涉事公司曾多次遭居民舉報「排出的氣體很刺鼻」。澎湃新聞網報道，內地企業資訊平台天眼查顯示，今年4月28日，楚天精細化工以逃避監管的方式（不正常運行水污染防治設施）排放水污染物，被天門市生態環境局罰款47萬元（約54萬港元）。內地記者曾多次致電楚天精細化工，電話均未接通。

湖北市曾因武漢肺炎而傷亡慘重，雖然現時疫情稍緩，但網民都為鄰近武漢市的天門市發生爆炸意外送上祝福。

網民留言：

閉門造車的技術宅：趕快為無辜同胞求平安。

買定巴拿：天門炸，不吉利。

一句話入你心：保佑。

上游新聞／澎湃新聞網／新浪微博

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