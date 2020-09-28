台灣黑幫林韋志涉嚴重傷人後流亡大陸，被情報人員收買成共諜。林欲透過好友林鋒杰人脈，收買台軍官取得台國防部電訊發展室（電展室）機密，不料情報遲遲未到手，林鋒杰竟引用台灣《蘋果新聞網》一則電展室的獨家桃色新聞推搪；林韋志更侵吞中共收買台軍官的20萬台幣（下同．約5.3萬港元）。這宗中共策反案，最終在兩名林男一個儍、一個貪之下瓦解。

於2018年6月，竹聯幫分子陳智強因黑幫糾紛被禁錮，其間被人用鐵鎚、瓦斯噴槍、燒紅鐵鈎凌虐三小時，最後被人勒死，林韋志涉嫌參與凌虐，被黑白兩道通緝，被迫逃亡大陸。林在台灣的好友林鋒杰與男子張信健是生意拍檔，公司常接軍方工程，張信健是電展室退役的官員。當時大陸情報機構相信林韋志的人脈關係，派出特工「阿皓」收買他，林突然由黑道古惑仔變成共諜。

前黑幫成員 涉傷人逃陸

同年9月，林韋志、林鋒杰及張信健三人前往大陸，張信健稱高中同學洪男在台灣電展室服役，他認為能透過洪取得台灣軍方情報給大陸，換取資金協助他們在大陸發展。兩個月後張信健聯絡洪，希望用每月三萬元（約8,000港元），要求洪給予電展室情報人員身份情報、漢光演習的情報及軍隊資訊，但洪未有興趣。張信健去年初加碼至五萬元（1.3萬港元）現金，明言只要給予電展室情報，五萬台幣不用歸還。

眼見洪仍然沒提供軍事機密，林鋒杰不知如何向阿皓及林韋志交代，竟拿出一則台灣《蘋果新聞網》去年初有關電展室的獨家桃色新聞「離譜！偵蒐敵情的電展室 竟淪為國軍士官性愛視訊場地」，指電展室近日爆出醜聞，用來推搪及隱瞞工作進度落後。2019年6月，張信健苦苦纏繞洪，洪不勝壓力，聲稱有財務問題要借20萬，希望令張知難而退。不料張竟視為契機通知阿皓。阿皓拿了4.5萬元人民幣（約5.1萬港元），由林韋志滙款回台灣，不料林在此關鍵時刻竟侵吞賄款，悉數花光，結果洪亦沒有交出資料。

花光線人費 主動回國被捕

林韋志連特工錢都敢侵吞，在大陸亦難以生活，故今年5月間主動返台被捕。至7月，台灣以涉犯《國家情報工作法》違反刺探情報人員資訊未遂罪、《刑法》刺探國防秘密未遂罪、《貪污治罪條例》違背職務賄絡罪起訴，並具體求刑四年。至於林鋒杰、張信健及洪男三人，最後林、張兩人因涉犯《國家情報工作法》等罪，經高檢署起訴後，法院判處一年十個月和三年刑期，正在服刑，洪因事證不足，加上由始至終都沒有透露軍事機密，故不被起訴。

台灣《蘋果新聞網》