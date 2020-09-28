李子柒品牌螺螄粉被指食出刀片 爆料網民：非蓄意抹黑 願承擔法律責任

被指在海外比起官方孔子學院更有文化軟實力的內地「農村網紅」李子柒，近日捲入食物安全「羅生門」。李子柒所屬的公司今年7月底在廣西柳州開辦螺螄粉廠，但新廠經營不到兩個月，就被有內地消費者投訴在螺螄粉中吃到刀片，並因此而受傷。李子柒回應時稱，經查證後發現有關指控與事實不符，懷疑有人蓄意抹黑，已報警處理。

《南方都市報》報道，有網民本月23日在社交平台發文指出，他的朋友吃了李子柒自有品牌的螺螄粉後，發現了刀片，嘴也因此而被劃傷。該名網民還上載如同指甲般大小的刀片和李子柒螺螄粉包裝袋的圖片。他宣稱自己所說的均為事實，不存在惡意抹黑，並表示願意承擔法律責任，若李子柒品牌認為是消費者的錯，那麼就按照法律程序處理。

李子柒品牌官方微博隨後回應指，第一時間調取了當天生產工廠的所有閉路電視畫面資料，檢查後並未發現刀片，認為這是「有預謀、有操作痕迹的抹黑」，對品牌名譽造成嚴重負面影響，已經報警並向相關人員發出律師信。

不過，李子柒品牌的爭議並不只一宗。昨晚，李子柒品牌官方微博再發聲明表示，最近接獲不少投訴，指市面上出現一批仿冒「李子柒我愛北京天安門月餅禮盒」的商品，經比對後證實，這些是假冒的偽劣產品。

李子柒所屬的杭州微念品牌管理有限公司，今年7月尾在柳州自建螺螄粉工廠，並以200萬元人民幣（約227萬港元）註冊成立廣西興柳食品有限公司，經營範圍包括食品經營（銷售預包裝食品），食品進出口等。

30歲的李子柒以拍攝具有古風的美食短片聞名，別人只拍好看的食物時，她從取得食材拍起，自己做麵包、做竹家具、釀酒、釀醬油等，把整套農村生活的美好形象搬上螢幕，也開啟了部份海外人士對中華文化的嚮往。而她經營的短影片自2016年起大紅，2018年起海外粉絲更明顯大增，至今其微博帳號已有超過2,600萬名粉絲。李子柒現象甚至引來官媒的報道與肯定，央視新聞也曾發佈評論，大讚李子柒文化感染力，「我也蠻自豪，因為我就是李子柒作品背景裏的一個點」。

《南方都市報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！