TikTok危機｜美法院阻侵侵禁令 華外交部：反對美無理打壓別國企業

美國法院周日裁決，暫緩執行美國政府要求對TikTok下架的行政命令。對此，中國外交部發言人汪文斌回應指，中方注意到相關報道，並重申中方一貫反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業的欺凌行徑。

汪文斌稱，中方希望美方切實尊重市場經濟和公平競爭的原則，遵守國際經貿的規則，為各國企業在美投資經營提供公正、公平、開放及非歧視性的營商環境。

官媒《環球時報》總編胡錫進則發微博表示歡迎這個裁決，並認為呼應了道義與常識，有助於美國在世界上挽回一點聲譽，但TikTok最終命運仍讓人擔心，因為美國政府正處於癲狂狀態，不是一粒「鎮靜藥」就能讓她安靜下來。

另外，《環球時報》發表社評指出，法院的裁決不僅緩衝了美國政府對TikTok的瘋狂打壓，也讓人們看到這種打壓，還有人心的背離，「我們希望這些裁決的精神能夠持續為TikTok和微信建立起一道法律的保護牆，讓事情出現決定性轉機」。

《環球時報》／路透社

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