陸慶典唱《我的祖國》　台藝人恐受查

中共「10.1」將至，官媒央視將舉辦晚會，台灣藝人包含歐陽娜娜與張韶涵將登台表演，高唱《我的祖國》，北京也將在人民大會堂舉行「國慶晚宴」與系列活動，活動也邀請台胞參加。對此，陸委會呼籲國人不應參加「10.1」活動，並將密切關注相關情況，倘涉違兩岸條例規定將依法查處。行政院院長蘇貞昌則表示，身為公眾人物，跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評。

陸委會昨晚以書面形式表示，中共為辦理「10.1」之慶典及活動，安排台灣相關人士參與，目的是宣傳「一國兩制台灣方案」，對台施壓。當前兩岸日趨嚴峻，赴中國大陸從事相關活動時，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以「拉打兩手」對台進行分化的手段與野心。陸委會將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

蘇貞昌指自有公評

昨日出席公開活動的蘇貞昌表示，台灣是自由民主的國家，有些人享受台灣的自由民主，享受健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評。自去年中共提出「習五條」後，台灣續修訂「國安五法」與「反滲透法」，當時有輿論認為法條定義模糊，影響兩岸交流。陸委會主委陳明通則表示，「反滲透法」是反滲透，不會影響兩岸交流，反保障兩岸正常交流，讓兩岸在經商、就學、旅遊與宗教等，能回歸單純的初衷。

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