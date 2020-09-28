中秋長假內地料5.5億人旅遊 鐵路載客破億料創疫後新高

內地周四（10月1日）起連放10.1、中秋節8天長假，因武漢肺炎疫情仍在全球肆虐，料內地人轉戰國內旅遊，推動「內循環」。中國旅遊研究院預測，假期內將有5.5億人次在國內旅遊，各景區正調查接待旅客量，由原本的最大承載量5成提高至7成半，旅客到訪前仍需預約。中國鐵路集團預計，10月1日將有1,300萬人次乘坐鐵路出行，創疫情以來新高，當局預料整個假期將會有逾1億人次選搭鐵路。

文化和旅遊部透露，自內地武漢肺炎疫情緩和後，今年第三季度，全國A級旅遊景區接待遊客人數，已達到去年同期的七成左右，一些地方景區甚至已接近去年同期水平。

截至9月中旬，全國旅行社復業率已達75.72%，旅行團業務已恢復至去年同期的40%左右；星級酒店加快復業，9,421間恢復經營，復業率達91%。全國280個5A級旅遊景區中，已有264個處實施分時預約制度。

另外，由於武漢肺炎疫情仍在全球肆虐，中國外交部鄭重提醒，內地民眾要密切關注外交部和駐外使領館發佈的安全提醒和海外疫情訊息，充分評估當前國際旅行可能帶來的交叉感染、滯留國外、長期隔離等嚴重風險，堅持「非必要，不旅行」原則，盡量避免出國旅行，如身處國外，則盡量避免跨境流動。

新華社／環球網

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