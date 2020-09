台六都市長被標「中國」 市長聯盟道歉：因技術錯誤已改「中華台北」

「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)早前將台灣六都市長列為「中國」之下,引起台灣當局及民情反彈。「全球氣候與能源市長聯盟」秘書處透過電郵回覆傳媒查詢表示,周末發現有六個城市分類發生技術錯誤,主因是最近資料庫更新過程中被錯誤改變,目前已更正會籍名稱,還原為中華台北。秘書長表示,為錯誤以及引起的混淆表達誠摯歉意。

台灣外交部長吳釗燮昨日表示,政府感謝歐洲聯盟、「地方政府永續發展委員會」(International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI)等各方,理解台灣捍衞尊嚴及與會權益的決心及堅定立場,協助即時更正台灣六都會籍名稱。

對此,歐盟氣候行動與能源總署發言人麥卡費(Tim McPhie)表示,歐盟在周末得知事件,由於「全球氣候與能源市長聯盟」自行負責其網站,因此是由「全球氣候與能源市長聯盟」秘書處做出決定更正其網站技術問題,修改為原先版本的會籍名稱。

「全球氣候與能源市長聯盟」近期將台灣加入聯盟的高雄市、台北市、新北市、桃園市、台南市及台中市等六都列為「中國」之下,外交部聯絡駐外館處及相關國際組織,要求聯盟依據台灣成為會員時的遞交文件名稱予以更正,六都市長也發表聯合聲明抗議。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!