兩岸疫情速遞｜大陸再增12宗輸入病例 2台人經廣東到越南確診

疫情最新情況：大陸昨日新增12宗確診病例，均為境外輸入個案（上海5宗、四川3宗、陝西3宗、福建1宗）；上海新增1宗境外輸入疑似個案，無新增死亡個案。累計85,384宗確診個案，4,634宗死亡個案。另外，新增26名無症狀感染者，均為境外輸入個案。台灣累計確診個案則維持513宗，7人死亡。

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●疫情防治及紓困花費大 蘇貞昌：舉債$510億

台灣行政院長蘇貞昌今日赴立法院，針對2021年中央政府總預算案進行報告並備詢。蘇貞昌表示，今年歲入編列2兆450億元新台幣（下同，約5,455港元）；歲出編列2兆1,615億元（約5,766億港元），另舉債1,915億元（約510億港元）及移用以前年度歲計滕餘100億元（約26.6億港元）應對。蘇強調，政府總預算連續3年有賸餘、連續2年賸餘超過千億元，此次百年大疫，能有效移用過去年度歳計賸餘、減少舉債的空間。

蘇續指，政府累計債務餘額佔前三年GDP平均數比率，從2016年的33％，到2019年降至29.7%，是17年來的新低，今年中央政府總預算更是22年來首次達到歲出、歲入平衡。

今年武漢肺炎疫情重創全球經濟，各國陸續解封、重起經濟活動，推動大規模紓困振興後，明年全球景氣可逐步復蘇。台疫情控制得宜，紓困振興措施產生成效，各項經濟指標相對良好。

外貿方面，美中貿易衝突及疫情加速全球供應鏈重組，廠商持續在台灣擴充產能，半導體製造具有優勢，恰可符合高速運算、5G、AI及物聯網等新應應用龐大需求，出口動能成長可期。投資方面，半導體廠商先進製程、離案風電等綠能，以及布建5G網路等投資，與前瞻基礎建設計劃都持續進行，可望帶動整體投資穩健擴張，明年台灣經濟表現將優於預期。

蘇提到國防安全部份，指編列3,668億元（約978億港元），較上年度增加156億元，約增4.4%，主要增列軍事投資、武器裝備維持及募兵制人力經費等。加計新式戰機採購特別預算290億元，合共3,958億元（約1,055億港元），較上年度相同基礎增加396億元，約增11.1%。

●2台人越南確診 第二次檢測呈陽性

越南昨晚新增3宗境外輸入確診病例，其中2人為由中國廣東省出發，經陸路於18日入境越南的台籍人士，19日檢測結果呈陰性，但昨天發佈的第2次檢測結果呈陽性。

當地媒體「越南快訊」（VnExpress）報道，該2名確診的台籍人士分別為33歲及58歲，他們18日自越南東北部邊境城市諒山（Lang Son）的友誼國際口岸（Huu Nghi）入境，並於鄰近的富壽省（Phu Tho）隔離。兩人於19日的檢測結果為陰性，但今天發佈的第2次檢測結果為陽性，目前均在首都河內的國立熱帶疾病醫院接受治療。

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