美軍無人機部隊臂章印中國地圖加死神圖案《環時》：極其囂張挑釁

中美關係嚴重倒退，被外界形容正醞釀由冷戰變熱戰。美軍無人機部隊在西海岸參與的一場多軍種聯合演習行動，照片顯示美軍無人機部隊佩戴的臂章上，竟出現紅色中國地圖剪影上面，還有拿着鐮刀的骷髏死神圖案。中國官媒《環球時報》指控，這是「極其囂張的挑釁」，更狠批若美軍在南海挑起衝突，中國將毫不留情擊落來犯美軍戰機，無論是無人機還是有人機。

據美國空軍協會下的《空軍》（Air Force）雜誌報道，該場代號為「敏捷死神2020」（Agile Reaper 2020）的演習，於9月3日開始，並將於9月29日結束。這也是美國空軍首次在太平洋上開展無人機戰術訓練活動。報道稱，為了顯示該部隊的戰略重心從中東轉移，MQ-9無人機部隊人員制服上臂章印着中國地圖形狀的紅色剪影，上方還有拿着鐮刀的骷髏死神圖案。

這支無人機部隊是美國空軍第29攻擊中隊，駐地位於新墨西哥州霍洛曼空軍基地（Holloman AFB）。部隊指揮官戴維斯（Brian Davis）中校稱，部隊早前已修改演訓科目大綱，讓無人機操作員熟悉更複雜環境的戰鬥，新增項目包括攻擊海上目標、干擾和斷絕敵人在海上補給線，主要是提升大型緊急行動、空中制敵以及協助海軍搜索攻擊目標的能力。

《環時》今日凌晨發表社論指出，美國空軍上一次把一個國家地圖印到臂章上，應是越南戰爭；而這次在臂章上印上中國地圖，美軍顯然要藉此傳遞強烈訊號。

社論指出，中方必須給美方嚴厲警告：「動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價」。

社論寫道，人們都在談論「十月驚奇」，猜測特朗普政府可能通過製造一場軍事危機來提振他們的選情，但用無人機攻擊中國目標，這是拿真戰爭當舞台劇演，是摧毀和平的戰爭犯罪。特朗普政府休想讓中國配合它，克制地讓這場衝突正好打到它需要的規模，轉化成他們所需要的選票。對中國來說，那就是地地道道的侵略和戰爭進犯，我們唯一的選擇就是沉重打擊侵略者，給他們一個永遠銘記的教訓。

社論續稱，中國將毫不留情地擊落來犯的美軍戰機，無論它們是無人機，還是有人駕駛。如果那些飛機對中國島礁造成了實際損失，中方就將打擊那些飛機起飛的平台和基地。如果華盛頓非要試試運氣，那麼中國軍隊和中國人民一定會接受挑戰，並且奉陪到底。

《空軍》/ 《環球時報》／ 台灣《自由時報》

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