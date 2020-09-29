內地網民達9.4億 月入1,000元人仔約21% 小學或以下近2成

國務院總理李克強早前指，全國6億人每月收入僅1,000元人民幣（下同），曾被外界指為打碎國家主席習近平要在今年實現的脫貧「小康夢」。中國互聯網絡信息中心今日發佈統計報告指，全國約有9.40億網民，其中月入在1,000元人民幣或以下的網民則為21.0％，即約為1.89億人，足見內地貧窮問題確實嚴重。

根據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今日發佈的第46次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2020年6月，中國網民規模為9.4億，互聯網普及率達67.0％。其中，農村網民規模為28.5億，佔網民整體的30.4％ 。

報告亦有分析內地網民的收入結構，其中月入8,000元以上的有11.5%；5,000至8,000元的則有12.7%；1,000至5,000元的有44.4%；1,000元以下的約為21%；無收入的約為10.5%。

至於網民的學歷，有40.5%是初中畢業；21.5%為高中或中專；19.2%為小學或以下；18.8%屬大學專科或具有本科以上學歷。

另外，報告顯示，網絡直播用戶規模達5.62億，較2020年3月增長248萬，佔網民整體的59.8%。其中，電商直播用戶規模為3.09億，較2020年3月增長16.7%，成為上半年增長最快的個人互聯網應用。

再進一步分析這些直播用戶，當中以遊戲直播的用戶為最多，規模達為2.69億，較2020年3月增長923萬，佔網民整體的28.6%；真人騷直播的用戶規模為1.86億，較2020年3月減少2,115萬，佔網民整體的19.8%；演唱會直播的用戶規模為1.21億，較2020年3月減少2,947萬，佔網民整體的12.8%；體育直播的用戶規模為1.93億，較2020年3月減少1,927萬，佔網民整體的20.6%。

中國互聯網絡信息中心

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