習權統治｜中共首披露《中央委員會工作條例》出台 加強黨中央集權領導

央視《新聞聯播》首次披露，28日舉行的中央政治局會議，審議了《中國共產黨中央委員會工作條例》。官方並未披露條例的具體內容，但指《條例》將對黨中央的領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、決策部署、自身建設等作出全面規定，為加強中央委員會工作提供了基本遵循，並強調制定出台《條例》，是堅定維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導的必然要求。

《北京青年報》旗下的時政新聞賬號「政知新媒體」報道指，以往《黨章》亦對中央委員會的產生和運作有所規定，訂明黨的最高領導機關，是黨的全國代表大會和它所產生的中央委員會。中央委員會由黨的全國代表大會選舉產生，每屆任期5年。全國代表大會如提前或延期舉行，它的任期相應地改變。

此外，中央委員會委員和候補委員除了中央委員會總書記習近平外，還有中央政治局常委，中央政治局委員及中央書記處書記，以及中央軍事委員會。

中央委員會委員和候補委員必須有5年以上的黨齡，名額由全國代表大會決定。委員出缺，就由中央委員會候補委員按照得票多少依次遞補。

中央委員會全體會議由中央政治局召集，每年至少舉行一次。中央政治局向中央委員會全體會議報告工作，接受監督。

據悉，2016年1月，中共中央曾印發《中國共產黨地方委員會工作條例》，適用於黨的省、自治區、直轄市，設區的市和自治州，縣（旗）、自治縣、不設區的市和市轄區委員會及其常務委員會。如今，《中央委員會工作條例》也已經制定並審議。

《北京青年報》

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