張愛玲百年誕辰｜上海僅10場民間紀念活動 學者:受前夫「大漢奸」胡蘭成所累

明天（30日）是中國現代女作家張愛玲（1920-1995年）的百年誕辰，據台灣中央社一篇發自上海的報道指出，在張受玲的出生地上海，有民間團體或書店發起多場紀念活動，但幾乎沒有一場是由官方舉辦。研究張愛玲多年的陳子善說：「這樣已經很不錯了，超乎我想像。」

華東師範大學中文系研究員陳子善表示，若要說張愛玲的研究或話題在中國大陸還有甚麼禁忌的話，一個是大陸至今沒有出版她被視為反共小說的《秧歌》和《赤地之戀》；另一個則是她的前夫胡蘭成，而後者比前者更為關鍵。

胡蘭成（1906-1981年）曾在汪精衛政府下擔任宣傳部次長等職務，中共視他為大漢奸，他的聲名也不好，一生有過不計其數的女人。1944年8月，胡蘭成與第二位夫人離婚後，與比他年輕14歲的張愛玲在上海秘密結婚，但二人隨後各散東西。至1947年6月，張愛玲寫信與逃亡中的胡蘭成分手。陳子善說：「如果張愛玲和胡蘭成沒甚麼轇轕，那情況可能不一樣」。

報道指，9月下旬以來，上海各種與張愛玲相關的講座或活動約有10場，但「幾乎」沒有一場是由官方舉辦。不過，本月27日下午，在已故作家柯靈的故居，則舉辦了一場「文壇掇英—柯靈與張愛玲的往事回眸」活動，而柯靈故居由徐匯區政府管理，尚算是和官方沾上邊。

71歲的陳子善研究張愛玲30餘年，他整體評價大陸對張愛玲百年的紀念情況是：「不冷不熱，但已經很不錯了，尤其是和張愛玲過世時相比」。

他認為，一個作家的百年能有這樣的紀念，在當下的中國已經很了不起，尤其官方的上海《文匯報》和澎湃新聞網都報道了有關張愛玲的研究文章和紀念活動。此前，只有魯迅能有此盛況，而魯迅更多是學術界的紀念。

他說：「官方沒說不能研究張愛玲，但也沒把她看得很重要。」在大學裏，張愛玲其實經常出現在學生的論文題目中。

祖籍河北唐山的張愛玲，生於民國時期的上海公共租界，曾就讀於香港大學和上海聖約翰大學，1940年代已在上海成名，著有《傾城之戀》、《心經》、《金鎖記》等作品。1952年離滬赴港，1955年到美國定居；張愛玲的創作因不符合中共政權下的主旋律，因而一度在大陸消聲匿跡。直到1980年代，大陸改革開放，內地文學界才對張愛玲重新燃興趣，當時甚至學術刊物指中國現代文學史的研究，「上海的女作家應該提到張愛玲」。

陳子善說，張愛玲是特立獨行的女作家，最可貴的是她用自己與眾不同的方式，去寫普通人的日常生活和愛情，在那樣的年代，不寫帝王將相、不為當權者歌功頌德，這是很了不起的；即使後來她寫了以張學良為本的「少帥」，但寫的仍是愛情，也寫了自己。他期待，年輕一輩的研究者能不斷使用新資料，對張愛玲有新的看法。

中央社

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