習總自誇６年間逾千萬新疆人「喜遷新居」 學者：根本是強迫離開祖籍地

是「喜遷新居」，還是強迫遷徙，方便管控？中共總書記習近平日前出席中央新疆工作座談會時聲稱，6年間有1,000多萬新疆民眾「喜遷新居」。有外媒引述新疆問題專家分析指出，這個數字代表大規模的人口迫遷。

據新華社報道，第三次中央新疆工作座談會本月25至26日在北京召開，習近平在會中指出，2014年至2019年，新疆居民人均可支配收入年均增長9.1%，當地建成169萬套農村安居房、156萬套城鎮保障性安居房，1,000多萬民眾「喜遷新居」。

所謂「安居房」，即由地方政府財政支助興建的房屋。以新疆阜康市今年6月新建的598套農村安居房為例，每套安居房按照每戶不低於40平方米（約430平方呎）的標準興建，單位內配備水、電、廚、廁、浴等基本住房設施。

專門研究新疆維吾爾政策的英國諾定咸大學（另譯：諾丁漢大學，The University of Nottingham）歷史系資深研究員通姆（Rian Thum）表示，習近平提到有1,000多萬民眾「喜遷新居」，這大致相當於新疆的一半人口；他們當中有不少人是被迫離開祖先長久生活的傳統社區。

通姆說：「如果數字屬實，這是對當地居民生活的極大干擾，包括那些被迫搬遷到其他城市的人，以及那些因政府拆除傳統社區而被迫住進樓房的居民」。他指出，習近平的這場講話通篇都未提到新疆維穩的具體措施及治理成果，這可能表示北京當局認為，已經基本控制住當地的安全形勢，這預示着中共的治疆政策將進入一個較前幾年更為平穩的階段。

他表示，習近平在這次講話指新疆政策「完全正確」，意味着當局短期內很可能會持續這些政策方向。通姆認為，這並不代表習近平本人和其他中共領導人沒有應對國際社會的壓力，有不少迹象表明他們的確有所回應。不過，習近平的說法似乎表明，外界不太可能在近期看到新疆政策出現重大轉變。

不過，不少報道均指出，近期仍有迹象顯示，中共當局並未放鬆對新疆的維穩力道，甚至有進一步收緊的趨勢。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）日前指出，新疆還在擴大當地的再教育營設施，去年7月到今年7月間，至少擴大了其中61個設施的規模，一小部份設施仍在擴建中；此外，新疆約有1.6萬座清真寺，因政府政策遭到破壞或拆毀。

新華社/ 自由亞洲電台/ 中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！