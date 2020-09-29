國際組織全球氣候與能源市長聯盟近日標記台灣六市屬於「中國」，引起跨黨派的六名市長及台灣外交部抗議，昨日聯盟終將「中國」改回「中華台北」（圖）。台灣外交部長吳釗燮昨日表示，這次六直轄市的市長立場全部一致，朝野都不分彼此，最後爭取成功，讓他非常感動。

聲明：從不屬中國一部份

標記「中國」事件前日被發現後，台北、新北、桃園、台中、台南、高雄六位市長先後批評該聯盟，其後發表共同聲明，稱台灣六城市自加入聯盟以來，從來就不是中華人民共和國的一部份，拒絕這項矮化行為。市長們強調，聯盟如無正面回應與行動，台方將不排除退出聯盟，以捍衞權益。

台灣外交部周日也對此表達嚴正抗議，並指派台灣駐歐盟兼駐比利時代表處，向聯盟總部表達台灣參與國際事務的權益。至昨日上午，外長吳釗燮表示：「全球氣候與能源市長聯盟的官網，已經將原來在台灣六大直轄市後加註的『中國』移除，改回原來的『中華台北』。」吳釗燮指出，這次六直轄市的市長立場全部一致，讓他感到非常感動，朝野都不分彼此，全力去爭取應該有的會籍名稱，最後爭取成功。

全球氣候與能源市長聯盟是各國地方政府聯合對抗氣候變遷的重要跨國 NGO 平台；2015年11月時，也曾把台北、高雄等市列入「中國」之下，經台方交涉後，才將台灣城市剔出「中國」。

台灣蘋果新聞網