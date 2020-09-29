中印衝突｜印軍國產巡航導彈首部署邊境 1,000公里射程覆蓋西藏

中印邊境自今年6月爆發40年來最嚴重的流血衝突後，雙方關係跌至冰點，至今仍然緊張。據《今日印度》（India Today）報道，印度軍方國產「無畏」（Nirbhay）遠程亞音速巡航導彈，首次在中印邊境實控線上部署，擺明針對中國。該導彈射程可達1,000公里，能夠在距離地面100到4,000公尺之間的低空飛行，對目標進行隱形攻擊，對中國構成一定威脅。

報道指出，「無畏」巡航導彈是由印度國防研究與發展組織（DRDO）開發，自2013年以來一直進行測試。據悉，「無畏」的程射程可達1,000公里，亦即有能力打擊遠至西藏拉薩等地，而這次也是印度傳出首度部署「無畏」的消息。消息人士透露，目前新導彈的部署數量有限，但這種導彈很可能稍後獲得全面的作戰許可。

據最新衞星圖像顯示，中國在西藏沿線新地點部署的防空導彈數量突然增加，而中國的導彈基地也在錫金、阿魯納恰爾邦、北阿坎德邦和拉達克接壤的一些邊境地區也出現。

除了部署全新的巡航導彈外，印度地面部隊還加派能夠在嚴冬作戰的坦克和裝甲運兵車，並配備特殊的冬衣和其他設施，如燃料、備件和裝配件，相信是要在即將來臨的惡劣天氣下，繼續應對來自中國的威脅。

《今日印度》

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