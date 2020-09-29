秦皇島爭執｜女客穿和服拍軍艦遭斥罵 網民：別在北京穿西裝

玻璃心究竟可以有幾脆弱？近日，河北秦皇島開埠地火車站景區發生遊人爭執事件。當日，一名男子斥罵2名穿和服的女子，女方不甘被斥罵作出反擊，之後男方再藉詞指二人在軍事設施拍照不恰當。事件引發網民熱議，有人認為穿上和服到景區並無不妥，但亦有人提出行為是損害民族感情。

秦皇島港「開埠地車站」是中國離海最近的火車站，亦是一個觀光火車站，旁邊有一個100多年歷史、供遊人免費參觀的海軍基地，當中還有正在服役的軍艦。另外，附近有多個近代工業遺址，包括被日軍佔領的南山電廠，每年吸引不少遊客到訪拍照留念。

開埠地觀光火車站景區屬於軍事重地，裡面存放軍艦，這兩名穿和服的女子顯然是行為不妥，一名男遊客指兩人不當，上前禁止拍照後，2名女子叫囂：「管好你自己吧。這引得在場的遊客不滿，男遊客也質問女子：你們還是不是中國人？」

從網上流出由圍觀者拍攝的影片中看到，一名男子不斷指罵，2名穿着和服的女子，男子大聲斥罵：「你們穿着和服，在軍事重地拍照，拍軍艦！這要處5日以上10日以下拘留、200元（人民幣）罰款！這個有明文規定的。」女子也不甘示弱，反駁道：「你跟誰指指點點的呢？好好說話，都是中國人，會不會說話？」男子隨後再質問：「你中國人穿和服？馬上10月1日國慶節了，我不知道這是甚麼意思！」

警方事後到場，將涉者人帶走。秦皇島港公安局一名工作人員後來透露，穿和服涉及民族情感問題，事發地旁邊是軍事重地，不管穿甚麼，妳只要是相機對準那個區域，那就不行。」

事件引起網民熱議，有人支持男子的行為，認為在軍事重地拍照屬不當行為，惟有人亦提出，女子被針對是源於穿上和服。

網民意見：

甯飲茶舍 ： 穿個和服咋呢？這種男的找存在感呢？

只待燕歸來 ： 越窮越愛國

藍色的石頭73 ： 穿和服與穿漢服沒什麼區別，沒必要打民族符號。

愛新覺羅小大爺：小伙子穿西方列強的衣服，是不是中國人？用的手機芯片是美國的，是不是中國人？

大咖莉：這女的應該直接扭送派出所刑拘

同學不可能什麼都知道：別在北京穿西裝，八國聯軍侵略北京的國恥忘記了？來的時候就穿得西裝

紅又_又喜：病態思維。你用的日歷不是西方定的？要不要重新使用農歷？

啟銘QM：小伙子做得對

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