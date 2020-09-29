台灣開放含瘦肉精美國豬肉進口，在台掀起熱議。立場偏綠的台灣民意基金會昨日公佈最新民調顯示，支持蔡英文處理國家大事的民眾，在一個月急跌11個百分點，跌至55%，分析員認為這是「不尋常的重挫」。其中反對開放美豬的民眾高達六成，分析認為這與民進黨政府與民眾的溝通不足有關。

反美豬民眾高達六成

民調顯示，有55%民眾認同蔡英文執政，不贊成的有32%。和上個月的民調比較，贊同蔡處理國家大事方式者驟降11個百分點，不贊同者則上升10個百分點，蔡的整體聲望淨值下降21個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，雖然民調前蔡在外交有成果，捷克議長、美國國務次卿相繼來台理應對其聲望有所提升，可是當她宣佈開放美豬入口，後續政策溝通不良及不足，猶如「一顆炮彈打穿了她原本有神功護體的防護罩」。游認為，蔡及政府當前重要工作，是要將「聞美豬而色變」的普遍民意，轉變為「聞美豬而色不變」。

解放軍近日不斷出動軍機擾台，甚至飛越台海中線挑釁，民調發現，如果中共開第一槍，只有49%民眾認為台軍能有效防衞台灣，僅較沒信心的多4個百分點，不過與2018年4月的結果比較，對台軍有信心的被訪者已大增22個百分點。至於美國會否協防台灣，則有6成被訪者認為美國將會出兵，57％民眾樂見美國對台進行重大軍售。

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