周董上枱｜幫歐陽娜娜抱不平 大陸官媒：周杰倫早講過「我是中國人、也是台灣人」

台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將於大陸十.一參加官媒央視晚會，獻唱《我的祖國》，引發爭議，兩人更可能因此違法而遭罰，最高可罰款50萬元（新台幣，約13萬港元）。對於是否會開罰，台文化部長李永得今天表示，目前事情還沒有發生，會持續觀察。大陸官媒《人民日報》海外版今日則特別刊文幫歐陽娜娜等人抱不平，還拿周杰倫（周董）過去一番「我是中國人、也是台灣人」的言論來辯駁。

《人民日報》海外版今日發表一篇題為「阻撓歌手『登陸』，民進黨太癲狂」的文章，指歐陽娜娜和張韶涵要到大陸參加央視十.一晚會，「民進黨當局如臨大敵，揚言她們可能面臨法辦。不就是唱個歌嗎？多大點事兒！」文中還指，「聽聞台灣歌手大大方方地表達拳拳愛國情，民進黨當局急眼了。陸委會跳出來羅織罪名」。

文章還重提兩岸知名度更大的周董一番言論來撐場：「事實上，早在民進黨首度執政的2007年，周杰倫因說起奧運會將在自己國家舉辦，便引來綠營宵小瘋狂圍剿……周杰倫早就說過，『我是中國人，這事有甚麼好討論的？我在台灣出生長大，我也是台灣人。』」

文章最後引述台灣某媒體的民調指，20至29歲的台灣年輕人中有超過7成贊成加強交流，還說「即便是泛綠選民，也有4成多表示認同兩岸交流，遠高於主張『減少交流』的比例」。

與此同時，中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進，在題為「台海局勢持續緊張，台灣老百姓該如何自處？」的文章中，以歐陽娜娜可能受罰為例作分析，指兩岸關係緊張，會讓台灣藝人及想在大陸做生意的商人受到極大影響。

胡錫進更在文中建議，那些覺得不知該如何選邊站的台灣人，最好是選擇「站在一個中國的方向」、「因為一個中國在世界上的認同面與『台獨』的支持面相比，有着壓倒性的優勢。兩岸的博弈十分複雜，但它未來的結局十分確定，那就是台灣勢必早晚結束當前的割據狀態，回歸祖國」。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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