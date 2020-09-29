三權分立｜暗諷法官「亂港者幫兇」 黨媒發功：香港司法豈能成獨立王國

繼親中港媒撰文抨擊「司法機構不能成為『獨立王國』」後，黨媒《人民日報》昨晚亦刊文，以同一口徑指摘香港司法界一些人「將『司法獨立』作為擋箭牌，給向司法機構提出意見建議的人扣上『干預司法』、『將司法政治化』的帽子，把香港司法視為說不得也碰不得的『獨立王國』。

《人民日報》刊登的這篇文章，以「香港司法豈能成為『獨立王國』！」為題，不僅與《大公報》21日所刊評論文章的題目幾近相同，還加上感嘆號強調強硬語調，同時配了一張調刺香港法官企圖「攬炒」的政治漫畫，用繁體字指法官為「亂港者的幫兇」。

文中指，香港司法公信力近來日益下降也是不爭的事實。然而，香港司法界一些人無視廣大市民對於司法不公的批評，將「司法獨立」作為擋箭牌，給向司法機構提出意見建議的人扣上「干預司法」、「將司法政治化」的帽子，把香港司法視為說不得也碰不得的「獨立王國」。

文章又指，香港市民之所以心寒齒冷，「警方抓人、法官放人」的司法積弊難辭其咎，並引述香港終審法院前常任法官烈顯倫指：法院在過去一年裏幫助創造了導致街頭混亂的社會環境。一些法官包庇違法暴徒，全然忘記了「無懼、無偏、無私、無欺」的司法誓言。

文章續指，一些人打着「司法獨立」的旗號，以「三權分立」混淆視聽，妄圖擴大司法權，把香港司法機構變成可以脫離社會監督的「獨立王國」，進而削弱行政長官和特區政府管治權威，抗拒中央對香港的全面管治權，這是對憲法和基本法所確立的憲制秩序和香港政治體制的歪曲。而放任那些喪失專業操守的法官曲解「一國兩制」和基本法，輕判縱容「暴徒」破壞法治，才是令司法機構「政治化」的罪魁禍首。

《人民日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！