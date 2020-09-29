美科企撐TikTok　斥阻擴國外市場

繼早前一批微信用戶成功入稟推翻禁下載微信的行政命令後，TikTok亦勝出暫緩行政命令的訴訟，令特朗普一周內兩度於禁制中國應用程序的訴訟受挫。而在TikTok的訴訟，包括亞馬遜公司（Amazon）、facebook和Google等美國科企巨頭一同向法庭提交文件支持TikTok，強調在美國歷史上，「還沒有過全面禁止一個媒體平台的先例，這直接剝奪了美國四分之一人口在該平台上獲取資訊的機會。」

被揭與華企IP「高水平」互動

美國司法部在上周五提交給法院的備忘錄稱，TikTok引發擔憂的一個原因，是美國的TikTok用戶與由一家中資公司位於中國擁有的IP地址間存在「高水平」活動。備忘錄還說，2019年2月前，TikTok將其美國用戶數據儲存在中國。司法部代表律師說，中國企業並非純粹的私營企業，它們受到強制性法律的約束，必須與情報機構合作。

不過，在周日的聆訊舉行前，代表亞馬遜、facebook和Google的行業組織NetChoice在法庭發表支持TikTok的意見，並警告特朗普政府的禁令可能為其他國家政府「提供新的理由來阻止美國科技企業進入外國市場」。該組織表示，美國政府沒有提供「中共或軍方在美國獲取TikTok用戶數據的證據」，並稱政府可以通過其他方式解決其擔憂，比如數據安全保障措施。

《華爾街日報》