【中美交鋒】中資短片分享平台TikTok暫逃過美國特朗普政府的禁止下載令。華盛頓聯邦地區法院在禁令生效前不到四個小時，裁決暫緩實施把TikTok從美國移動應用商店下架的行政命令，但拒絕阻止美國商務部擬11月12日起對TikTok實施的技術和商業安排限制，意味TikTok的禁用危機未除。美國商務部表示尊重裁決，黨媒《環球時報》總編輯胡錫進則形容裁決「為美國挽回一點聲譽」。

特朗普上周宣佈，已「原則上」批准甲骨文和沃爾瑪與TikTok的交易，因此把禁止國內下載和更新TikTok的禁令延遲至9月27日。然而，此後TikTok母公司字節跳動與美方就新成立的TikTok Global將由何方控股各說各話，TikTok亦在上周三入稟法院，要求推翻商務部以保護美國國家安全為由針對TikTok的禁令。

中美對持股多寡各執一詞

上述禁令原押後一周後在周一午夜起實施，但華盛頓聯邦地區法院法官尼科爾斯（Carl Nichols）周日舉行聆訊聽取雙方律師的陳詞後，晚間裁定TikTok勝訴。TikTok代表律師霍爾（John Hall）庭上表示，任何禁止TikTok進入美國移動應用商店的禁令都將是「前所未有」和「不合理」，是對企業的直接打擊，導致現有用戶無法收到安全更新，「無異於政府將公共論壇的門上鎖，用繩子把城市廣場圍起來。」代表司法部的律師Daniel Schwei辯稱，聯邦政府的目的是為保護TikTok用戶的個人數據，防止新用戶的更多數據面臨風險。

去年獲特朗普提名出任法官的尼科爾斯，在庭上指美國政府針對TikTok的相關行為似乎「在很大程度上是一個單方面的決定，幾乎沒有機會聽取原告的意見」，裁決暫緩實施TikTok下架行政令，但不同意延後商務部擬11月12日起對TikTok實施的更全面禁令。TikTok此後發表聲明表示歡迎裁決，並表示將繼續與美國政府就出售在美業務對話。不過，美國翰宇國際律師事務所上海分所管理合夥人陸大安（Dan Roules）對新華社稱，美國司法部很可能上訴。「政府將繼續主張，根據美國憲法，評估和應對國家安全威脅是總統的自由裁量權，一般不應該被法院事後質疑。」

總統擁自由裁量權護國安

新華社昨發表評論文章，形容「這是美國地方法院相對客觀的一個裁決」，但狠批美國政府近期針對TikTok的打壓和脅迫是美式的「海盜經濟學」。文章指美國可能被超越或喪失絕對優勢時，就祭出各種旗號，動用國家機器，對競爭對手進行全方位干擾、打壓，又說：「在美方脅迫下的TikTok交易絕不是一起純粹的商業交易，對於美方設陷阱、帶節奏、步步緊逼之處，相關各方應提高警惕。中方也將繼續採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益。」

路透社/《華爾街日報》/新華社