華為危機｜孟晚舟唔撐大陸貨 出庭口罩Made in Taiwan

身體永遠最誠實！華為副董事長孟晚舟引渡案本周在加拿大溫哥華卑詩省法院再度開庭。孟晚舟相隔數月再親身出庭，抵庭時傳媒拍攝到戴上的紫色口罩，竟是「Made In Taiwan」的台灣貨。

大陸口罩一般都以白色為主，而台灣口罩卻顏色繁多。據路透社的照片可清楚看見，孟晚舟佩戴的紫色口罩左下方印有「Made In Taiwan」鋼印，相信她鍾情時尚及品質兼備的台灣口罩。

孟晚舟似乎對國產品牌不太有興趣。去年，加拿大法庭文件透露，孟晚舟於2018年12月1日被捕時，身上竟有多部華為「死對頭」蘋果公司的產品，iPhone 7 Plus，MacBook Air和iPad Pro。當時只擁有一款華為產品，是Mate 20 RS Porsche Design智能手機。

除了孟晚舟，美國總統特朗普女婿庫西納（Jared Kushner）也曾公開配戴台灣製造的口罩。

台灣《蘋果新聞網》

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