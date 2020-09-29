全國人大常委10月13日開會 將二度審議國旗法修正草案

全國人大委員長栗戰書今日主持委員長會議，決定將於10月13日至17日，在北京舉行第十三屆全國人大常委會第22次會議，屆時將二度審議《國旗法修正草案》及《國徽法修正草案》等。由於國旗法及國徽法均已列入香港「基本法」附件三，有關修正草案通過後，香港也要作出配合，修改本地法例，因此人大常委會審議結果、法案何時生效，均引發外界關注。

據悉，《國旗法修正草案》及《國徽法修正草案》是在「港版國安法」今年6月30日頒佈實施後，於8月8日開幕的全國人大常委會第21次會議上被首次提請審議，當時披露的新增條文，包括不得倒掛或以有損國旗尊嚴方式升掛，不得隨意丟棄國旗等。以往建制派動員大規模上街後，現場手持的小國旗、小區旗均會在活動後被人隨便掉在街上或垃圾桶，又或將國旗及區旗沿途亂插，待人大常委通過後，上述行為均屬違法。

據新華社報道，十三屆全國人大常委會第72次委員長會議，今早在北京人民大會堂舉行，由栗戰書主持。會上決定第十三屆全國人大常委會第22次會議於10月13日至17日，屆時將審議多條法例的相關修正草案，包括國旗法與國徽法修正草案、專利法修正案草案、生物安全法草案、未成年人保護法修訂草案、出口管制法草案、長江保護法草案、退役軍人保障法草案、刑法修正案（十一）草案及行政處罰法修訂草案等。

另外，人大常委會審議國務院、中央軍事委員會關於提請審議國防法修訂草案的議案，以及審議中央軍事委員會關於提請審議海警法草案的議案等。

新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！