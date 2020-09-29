陳日君赴羅馬向教宗進諫不果 擔心親中港區主教獲任命只因北京喜好

中梵協議將於今年到期，外媒報道梵蒂岡有意與中國續簽有關任命主教的協議。與此同時，不少香港天主教媒體報道，教會將在短時間内任命立場親中的蔡惠民為香港主教。天主教香港教區榮休主教陳日君隻身赴羅馬「進諫」，最終被教宗拒絕接見。

據自由亞洲電台報道，88歲的陳日君上周三（23日）坐了十多個小時飛機，帶同一封信函到梵蒂岡，一心希望就香港主教繼任人安排，向教宗表達他的憂慮。滿頭白髮的他在當地足足等了4天，不但見不到教宗一面，連一個回覆電話都沒收到，只能把信件交給教宗的私人秘書，4天之後帶着失望返回香港。

陳日君向駐梵蒂岡資深記者 Marco Tosatti表示，香港教區主教席位已出缺超過一年半，最初曾建議讓教區輔理主教夏志誠接任，「現在他們（教區）卻說，需要一個得到北京祝福的人，並建議蔡惠民神父，很多人不滿意，我們團體已分裂」。他認為，如果最後任命蔡惠民，對香港教會來説是「世紀災難」、「很可怕」，並批評北京是「暴政」，「最荒謬的是他們想任命蔡惠民只是因為北京的喜好」。

陳日君又批評，梵蒂岡想和北京續簽有關主教任命協議的想法「瘋狂」，認為梵蒂岡不應該附和「魔鬼」，而是要與魔鬼對抗，「教會不接受政府的命令，這適用於所有地方」。

被教宗方濟拒絕接見的，可能還有美國國務卿蓬佩奧。蓬佩奧將於本周到訪羅馬及梵蒂岡並與教宗會面，商討中梵協議續簽一事，但據意大利傳媒報道指，羅馬教廷稱教宗一般在大選期間不會與外國政要會面，一般會面要求均會遭教宗拒絕。

中國和梵蒂岡在2018年9月秘密簽訂主教任命協議，有關協議在今年到期。彭博社早前引述消息人士報道，梵蒂岡有意在未來數周與中國續簽有關任命主教的協議。在中梵密議下，中國政府及内地天主教群體可建議新主教人選，將人選的名字送到梵蒂岡，最後由教宗任命。

台灣真理大學宗教文化與資訊管理學系教授張家麟認為，事件反映教宗非常重視中國教區，而陳日君作為一位退休主教，他的影響力有限。他估計隨着習近平就去年反送中運動表現出強硬態度後，香港教區將會逐漸「中國化」。

香港中文大學崇基神學院教授邢福增則表示，他不熟悉蔡惠民神父，但從種種迹象來看，估計是中國方面不希望香港再出現類似「陳日君式」的主教。

自由亞洲電台

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