習權統治｜艾未未：現遏制中國全球影響力　為時已晚

已離開中國的維權藝術家艾未未一直關注中國人權狀況，他近日接受英國廣播公司（BBC）訪問，除了提出中國目前在全球影響力已大至無法容易制止外，還提及如果香港警察向示威者開槍，將引起國際反響。

「西方幾十年前已對中國感到擔憂，現在已經有點太遲，因為西方已經在中國建立了強大的體系。若直接截斷關係，西方會深受傷害。這就是中國非常傲慢的原因。」艾未未又形容中國是個「警察國家」（Police State），公安會監控網絡，隨時找上門，他們就是用這此手段去威嚇民眾 :「如果你有不同意見，不單你會有麻煩，還有你的孩子或親人都有麻煩。」

對於主持人問及他說出這番話後是否安全，艾未末認為自己可以犧牲一切，但他一定會把握機會講出心中所想，令中國民眾有更大的希望。

艾未未又表示，中共不會自然消失，或會因某些運動或事件而消失。由於中共未有保障人權和民眾尊嚴，因此非常脆弱和擔憂其所面對的處境。艾未未認為星星之火可以燎原，而且可以隨時發生。

艾未未又指，（《環球時報》編輯）胡錫進曾認為香港抗爭者威脅警察性命，應允許警方開火。艾未未認為，如果警方開槍，將引起國際巨大迴響。

他又指，對於美國及盟國來說，中國影響力太大，牽扯至每個人的生活，惟艾未未警告，西方現在要保護自己不受中國的影響，為時已晚。

英國廣播公司

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