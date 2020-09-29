外交部人事調動｜新增部長助理 吳江浩接手主管港澳台事務 劉銳紹:北京心魔未除

中國外交部出現人事調動，增設一個部長助理，由原亞洲司司長吳江浩出任，接手處理原由副部長樂玉成負責的涉港澳台外交事務。時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，以一人專責港澳台外交事務，是承接香港回歸前的想法，但整個背景卻反映了北京「心魔未除」。

澎湃新聞網今日報道，在外交部網站「主要官員」欄目內的最新訊息顯示，吳江浩已經擔任外交部分管亞洲地區、邊界與海洋和涉港澳台外交事務的部長助理。現年57歲的吳江浩為經濟學碩士，曾任外交部亞洲司司長、中國駐斯里蘭卡民主社會主義共和國大使，外交部禮賓司副司長等職。在主要官員一欄中的排名位於最後。

而原本分管日常外交業務工作及辦公廳、政務公開、歐亞地區、涉港澳台外交事務的副部長樂玉成，目前不再分管涉港澳台外交事務。

另外，外交部多位主要官員的分管事務亦有所調整。原分管國際組織和會議、國際經濟、軍控、外事管理事務的副部長馬朝旭，現分管國際組織和會議、國際經濟、軍控事務和機關黨務工作。原分管亞洲地區、條約法律、邊界與海洋事務和領事工作的副部長羅照輝，現分管亞洲地區、條約法律、領事和涉外安全事務。原分管行政財務和機關黨務工作的部長助理劉顯法，現分管行政財務工作。原分管西亞北非、非洲地區、涉外安全事務及檔案工作的部長助理鄧勵，現分管西亞北非、非洲地區、外事管理事務以及檔案工作。

時事評論員劉銳紹接受《蘋果》訪問時指，部長助理之職常有，設多少名因時而異，但此番以一人專責港澳台外交事務有其含意。他指，回歸前，北京視港澳台為中國的一部份，認為港澳台的對外事務不屬外交，故採外交部港澳辦的形式處理。回歸後，外交部港澳辦已經消失，由外交部駐港特派員公署處理涉及在港發生的對外事務及發言。但現時北京覺得外國對香港的干預，已不是外交層次的干預，而是對香港對外事務、以至民間的影響。外國介入的香港事務越來越多，且不止是在香港本地發生，例如港人在外國做游說工作等，這些都要由外交部人員處理，所以沿用以前外交部港澳辦的性質，「只不過佢唔要一個辦公室咁解之嘛，因為沿用辦公室就會更加確立咗香港對外關係係一種外交關係，佢又唔想咁，所以就用咗個咁樣嘅職位嚟做。」

「成個背景，反映咗北京心魔未除。」劉銳紹指，其實外國在香港的行動是國際常態，中國也有在外國進行同樣的行動，關鍵是能否找出比對方更高明的技巧應對，但「北京成日都覺得你伸手落嚟，我斬斷你手，你越係咁搞，咪越係自己製造麻煩，為外國製造好多能夠利用嘅機會。」他說，矛頭針對外國，但拳頭打在香港人身上，《國安法》就係例子。

《蘋果》記者／澎湃新聞網

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