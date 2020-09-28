CNN：習頻「辣火頭」台港印掀衝突

美國有線電視新聞網（CNN）分析文章昨日指出，中國國家主席習近平上台後，向聲稱擁有主權的地區展開動作，在亞洲各地埋下火種，包括台灣、香港、印度、日本全都出現衝突危機；提到香港時，認為中國以國安為由，打壓香港的反送中運動。

採攻擊性外交政策

文章寫道，習近平2012年執政後，亟欲鞏固中國霸權地位，積極推動攻擊性外交政策，在衝突地區採取大膽激進的行動，「從南海到喜馬拉雅山的中印邊境，甚至是自家城市（香港），中國加倍其主權領土聲索力道，並對外來挑戰採取更強硬的回應」。文章認為台灣是衝突點之一。文章提到，台灣是民主國家，從未被中共統治過，大陸卻始終聲稱台灣是中國一部份；習近平明確表明他想統一台灣的野心，也拒絕排除使用武力的可能性。文章指：「中國官媒將最近多場解放軍軍演形容為『攻打台灣的演練』，而中國在和美國的緊張關係升高之際，也提高對台灣的入侵威脅」。

在香港議題方面，文章也指出，香港曾被允諾高度自治、50年不變，但港人普遍覺得北京不斷侵蝕其自由權利。文章認為，反送中的核心是港人不滿北京政府加強管制，而北京則認為運動破壞國安，今年強推「港版國安法」，其後有部份人因手持抗爭標語遭入起訴。

文章另也詳述，中共以「捍衞國家主權、國家安全及發展利益」為由四處升高衝突，在南海、印度及釣魚台等地引發主權爭議，埋下爆發戰事的火種。

CNN