北京厲家菜被批差過學校飯堂 食家劉健威：餐廳管理好關鍵

《米芝蓮指南北京》去年首度登場，其中入選一星餐廳的，包括位於西城區德勝門內大街，主理宮延宴的「厲家菜」。近日內地有食客在網上發帖，指上周四曾到厲家菜用餐，卻有極差的體驗，形容學校飯堂的食物更好，帖文引發網民熱議，有人甚至說厲家菜的食物猶如旅行團餐的水平。曾兩次到北京厲家菜用膳的食家劉健威接受《蘋果》訪問時表示，他不質疑厲家菜的食物質素，認為是餐廳管理出了問題。

微博大V「閑人王昱珩」上周四發帖，講述自己當日到北京厲家菜德勝門總店的經歷，形容是一次非常糟糕的體驗：「無論環境還是菜的色香味，如果這個也能評上一星，那學校的飯堂應該都是二星起步了。」閑人王昱珩繼而調侃厲家菜的出品：「希望大家不要誤解了北京的美食，雖然北京的美食比起南方的一些城市少了不少，但是這樣又貴又一般的飯館真的不能代表北京的美食……」

閑人王昱珩隨後再寫道：「後面上的菜也不好看就沒拍了，要了碗粥，又問了服務員幾句，確認學校的廚師不在這裏……」惟帖文並未有詳述他點了甚麼菜式，食物出了甚麼問題，亦沒交代當日他與職員的對話，只在帖文配上當日顏色偏陰沉的食物相片和一碗白粥相片。

閑人王昱珩在網民留言下，亦轉貼內地食評網頁大眾點評的截圖，寫道：「人均1,200元，還說性價比高，看看自己的配菜圖！」

知名食家兼粵菜館留家廚房老闆劉建威表示，自己曾兩次到厲家菜用膳，水準都是非常高。其中一次是20年前仍由創辦人厲善麟主理的厲家菜：「反而當時我自己唔太鍾意，食物為咗討好外國人，八道菜有一半係炸的香口食物，印象普通。」相反幾年前，由兒子接手後的菜式令他印象非常難忘。他指，「味道很實在，簡單一塊瘦肉，無用梳打粉都令肉質好鬆化又有肉味。以廚藝水平來說，絕對值一星。」

劉健威在港經營的留家廚房曾入選米芝蓮餐廳。他認為要防止餐廳「走樣」，取決於話事人的管理能力：「佢可能係一個好廚師，但未必係一個好的管理人。即使人不在場，只要管理好，餐廳出品仍能維持一貫水準。依家唔係佢（厲家菜）食物唔得，係管理出咗問題。」

劉健威又指，飲食業依賴廚師，「如果有兩間分店，一個主廚在其中一間店，另一間如果廚師水平不足，出品就可能出問題。」

厲家菜是北京知名餐廳，事件引發網民熱烈討論。餐廳工作人員回應內地傳媒查詢時表示，網民的網上配圖並非人均1,200元人民幣（下同‧約1,350港元）的菜式，對方當日點了店內最便宜的套餐：「那他要覺得不值我們也沒有辦法，我們就是做好我們自己的事情吧。」工作人員又指，厲家菜自1985年開張以來，都以套餐形式招待客人，最低消費每位298元（約343港元）至最高2,000多元（約2,300港元），當中附加10%服務費。工作人員表示，已10年沒加價，只有菜式作出調整。但298元的菜式基本沒變動過。

《蘋果》記者／新浪微博

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