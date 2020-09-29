台海危機｜女議員建議恢復全面徵兵制 女人也要服役 台防長：收到！再評估

台灣多年前開始改軍兵役制度，逐步以成為職業軍人的「招募制」，取代凡18歲以上男性均須服役的「徵兵制」，而現時徵兵制的規定已放鬆到，1994年出生的男性更只須接受4個月軍訓。不過，兩岸目前劍拔弩張，島內再有聲音提出全面恢復過來徵兵制。其中，台北市議員徐巧芯在Facebook呼籲，應全面恢復徵兵制，甚至女性也應該當兵。台灣國防部長嚴德發今日表示，獲悉外界有這些聲音，將再作評估。

曾是前總統馬英九辦公室發言人的徐巧芯，日前在其主持的網台節目中談及「全民皆兵」、「恢復徵兵制」等話題。她昨日在Facebook發文指出，兩岸風險持續上升，如果有一天真的開戰，台灣人都必須共同承擔代價，不是按按鍵盤可以了事，很多人成天喊打喊殺，但對於兵役則是能閃則閃，該態度會造成兩岸的不安，對於可能隨之而來的風險卻完全沒幫助。她表示「這也是我支持恢復徵兵制，並且調整、優化訓練內容的原因」。

徐巧芯提出，女性也可以服兵役，「當兵不只有一種模式，女性可以強化後勤補給等技能，服役的期間不一定要跟男性相同，項目也可以有差異。但基本的軍事素養、區域情勢，本就是全民都應該了解的。」在提倡男女平等的現代，她認為，「女性沒有服兵役義務這件事壓縮了性別平等的可能性。」「軍事、國防這麼重要的領域，若被男性掌握、把持，一點都不平等。」「間接使得這個行業偏向單一性別」等語。

她甚至說，若戰爭有天到來，不論性別、年齡，全體台灣人本就需要共同承擔後果，「我想看到的社會，是有一天女性可以當國防部長，將軍有一半都是女性的台灣。」

台灣國防部長嚴德發今日接受媒體訪問時表示，就作戰需求來說，戰力強的志願役和1年義務役，對戰力提升有幫助，目前關於後備戰力的改革仍在規劃研議，已經接近完成階段。至於關於女性服役的議題，他知道外界有這些聲音，承諾將再作評估。

據立法院預算中心報告指出，退伍8年內、可受召訓的軍事訓練役後備軍人曾受召比例低於3成。

資料顯示，台灣早年實施義務兵役制度，凡滿18歲的男性均應服役。不過，台灣2013年開始全面改革「徵兵制」，在1994年1月1日或以後出生的男性，僅須接受4個月軍事訓練役；而1993年12月31日或之前出生的男性則仍須服役1年。目前，台軍常規部隊約有18萬人，後備軍人238萬人。

台灣《蘋果新聞網》

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