共機今又擾台 美售台攻擊性武器？ 台國防部長：因應情勢變化調整

解放軍近日頻繁軍演及擾台，台灣國防部29日晚上指出，共軍今派遣2架運8反潛機侵擾西南防空識別區，這是14天累計50架次。台軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監。

面對共軍頻密軍演及多次擾台，國民黨立委江啟臣今日在立法院院會質詢時提出，美方是否真的出售7種主要武器予台。國防部長嚴德發表示，美國依照《台灣關係法》對台出售是正常機制，但這7項武器的軍售案還未到公佈時機，不方便評述；不過對於美方是否考慮出售攻擊性武器，嚴德發也指，「因應情勢變化，雙方都有做調整。」

大陸官方昨日更發佈消息，指解放軍再在4大海域同步執行軍事任務。新加坡《聯合早報》指出，這次同步演習正值國慶前夕，值得關注。嚴德發今天指，目前沒有中共武力犯台全面戰爭的徵兆。

嚴德發表示，目前中共仍是原有的挑釁行為，沒武力犯台全面戰爭的徵兆。嚴表示，武力犯台的具體條件之一，是中共內陸部隊開始向東岸集結，但目前未見這迹象。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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