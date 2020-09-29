港版國安法｜牛津大學容匿名交涉華功課 憂學生陷犯法風險

「港區國安法」實施近3個月，其中第38條載明，「不具有香港特別行政區永久性居民身份的人，在香港特別行政區以外，針對香港特別行政區實施本法規定的犯罪的，適用本法」。條文被指《香港國安法》治外法權延伸至世界每一個角落。英國《衞報》等傳媒報道，牛津大學近期採取系列措施，以防範在該校學習中國問題的學生遭受香港國安法的治外法權（Extraterritorial Jurisdiction）制裁，其中包括要求研究中國話題的學生以匿名的形式上交功課，及不對相關網絡課程進行錄影等。

牛津大學中國政治問題教授索爾頓（Patricia Thornton）表示，由於對香港國安法的擔憂，她將不會改變其教程內容，但要求學生在交作業和課堂展示時以匿名的方式進行，「以此給予一些額外的保護」。索爾頓又指，「這意味着我講課、閱讀清單和輔導論文的問題將基本保持不變，但是將要求學生在課堂上介紹另一名同學的匿名功課」。她還要求學生不得對網授課進行錄影。

《華爾街日報》等美國傳媒早前亦報道，有美國大學的涉華課程也採取類似措施，例如普林斯頓大學上中國政治課的學生在他們的作業上使用代號而不用姓名，以保護他們的身份；在安默斯特學院，一名教授正在考慮匿名網上交談，學生就可以自由發言；在哈佛商學院，學生如果擔心風險，將可獲准不參加政治敏感話題的討論等。

普林斯頓大學政治系的助理教授楚克斯（Rory Truex）在「中國政治」的教學大綱上，特別註明「本課程恐涉及被中國政府視為政治敏感議題的內容」。他表示，「美國學者不該自我審查。作為專門教授中國相關科目的學者，如果我們因害怕激怒中國政府而停止在課堂中提到天安門或新疆等敏感議題，那麼我們就輸了。」賓夕凡尼亞州大學政治學系教授金駿遠（Avery Goldstein）談到，一旦學生在網上選修他的課之後，將寄出教學大綱，並強調課程恐包含敏感內容。他說，「我們必須讓學生決定他們是否想上這堂課，因為最終是他們自己會受到影響。我會非常明白的告訴他們，我無力保護他們。」

於德州大學奧斯丁分校任教的錢喜娜助理教授（Sheena Greitens）上月19日透過twitter寫道，很多中國學生因武漢肺炎疫情返回中國，並透過線上的方式上課。她表示，「當網上課程可能遭到監控時，在課程中參與敏感議題的討論可能會為他們帶來麻煩。」對普林斯頓大學所採取的相應措施，她認為，為努力保持學術自由和學生安全的同事感到驕傲。

法廣網

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