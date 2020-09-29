濤濤筆剟｜最忙於撲火的外長

王毅應該是全球最忙的外長，而且是忙於撲火。

到歐洲是要撲滅當地指摘中國傳播肺炎的怒火，同時拉攏歐洲聯手抗衡美國，誰知弄巧成拙，不僅撲不成火，反而因疾言厲色警告訪問台灣的捷克參議長等人要付出代價，以及香港《國安法》、新疆嚴重侵犯人權等問題，遭到各國政要及輿論圍攻，要灰頭土臉回國。但椅子還未坐暖又要前往莫斯科，跟印度外長就邊境衝突舉行會談。回國沒幾天，又要飛到烏蘭巴托面見蒙古總統，向對方施壓不可干預中國內政，也就是擔心內蒙的禁蒙語抗爭怒火蔓延至蒙古，變成國際事件。

這些外訪會談甚至記者會，都是在極差氣氛下進行，不是針鋒相對，就是對方臉色極難看，敵意甚濃。德國外長馬斯等待王毅到來時雙手隨意插着口袋，態度冷淡，到記者會時拿回放錯在王毅桌上的口罩時，更是一臉的鄙夷。面對這些場面，王毅血壓會飆升、情緒能好嗎？在挪威被記者問到若諾貝爾和平獎頒給香港人中方將如何回應時，王毅語帶不滿的稱「不希望看到任何人將諾貝爾和平獎變得政治化」。

外長出訪，無非就是鞏固邦交、增進情誼，為元首互訪作準備，當然有時會為解決紛爭而去，但正常情況下，除非是死敵，否則邦交國間不應經常有磨擦，更不會同時間有那麼多火頭着火。而從王毅忙於撲火，說明北京的戰狼外交戰略已進入「收成期」，惹出的問題越來越多，甚至王毅一人也忙不過來，政治局委員楊潔篪也要幫忙出訪撲火。事實上，中國與部份非洲國家及巴西的關係因疫情及一帶一路而出現問題，泰國、緬甸、馬爾代夫等國已取消部份一帶一路項目，都要王毅往訪，但他已分身不暇。

日本傳媒報道，王毅預計下月出訪日本，與外務大臣茂木敏充會面，也可能拜會新首相菅義偉。此時急於到日本，當然是希望安排習近平到訪，但菅義偉先跟亞洲的韓印領導通話，之後才與習近平通電話半小時，談香港人權及釣魚台等敏感問題，卻隻字不提邀請習近平到訪，其用意已昭昭明甚！當然，相對於見印度、歐洲等外長，與茂木敏充的會面氣氛應該不會那麼僵，但日本已認定台、印、澳、越等國才是關鍵盟友，其壓制圍堵中國的戰略目標非常清晰，如此之下，王毅到日本能有甚麼收穫？

潘小濤

資深傳媒人

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