台海危機｜嘲藍血人妄想被統一後發大財 台女網紅：睇吓香港回歸後敗壞就知

兩岸劍拔弩張，現時局勢甚至被形容為比1996年台海危機更凶險，一向在中國大陸搵錢的台灣藝人歐陽娜娜，卻在中共慶祝「10.1」建政當日登上央視高唱《我的祖國》，引發網民熱議。在台灣，投資有成的女網紅陳沂怒斥，台灣島內很多統派、藍血人根本不是害怕打仗，而是妄想被中國統治就會發大財，但事實上，香港原本繁榮的金融體系在回歸中國後就逐漸敗壞，並不會因為去當中國人就有錢賺。

陳沂近日在Facebook多次發文鬧爆歐陽娜娜，指她背叛台灣。今日，她又在Facebook發功，直斥台灣的統派「長中共志氣，滅自己威風」。她說：「一堆人在那邊嗆『打仗你敢不敢？』就跟你說如果中共真的打來，容不得你敢不敢啦都會死，至少死前也要拉幾個墊背陪葬！」

陳沂續說：「其實這些人一心想要兩岸統一被中國統治的理由，根本也不是害怕打仗，是妄想被中國統治就會發大財有錢賺。但你看看香港，回歸中國後本來繁榮的金融體系整個敗壞，為甚麼你還會覺得當中國人就有錢賺啊？基本上，你會沒錢是因為你廢，跟你是哪國人一點關係都沒有！」

曾揚言不介意被指「舔共」的台灣過氣藝人劉樂妍，則替歐陽娜娜抱不平，表示若台灣當局因歐陽娜娜上央視唱《我的祖國》而註消她的「國籍」，「也連我的一起取消吧！我們不屑台灣國籍」，沒想到此話一出，讓不少台灣網民大讚，「第一次支持劉樂妍！」

台灣《自由時報》/Facebook

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