虛擬主播吸金力強半年賺800萬

VTuber 全名是虛擬Youtuber（Virtual YouTuber），即不以真人，改以電腦繪製的2D 人物擔任主播。

主播性格多元獨特

VTuber在2016年底才在日本推行，但發展極快，吸金能力極強，現時在YouTube頭十名收入最多的直播主中，有七名都是VTuber ，當中五名都是Hololive的成員，其中今次涉事的桐生可可更是排名第一，只推出半年便收入超過800萬港元。

VTuber的直播，大部份都是由虛擬主播做一些簡單動作，再加上幕後配音，內容都以日常生活及網絡文化為主。每名VTuber都有其獨特的角色設定，故視角亦甚為廣泛，創作十分多元，如桐生可可自稱是生活3,500年的龍，熱愛日本黑道文化，故說話大膽耿直，評論生活細節及文化更爽快，比YouTuber更帶來不一樣觀感，故願意課金支持的人更多。

中國網民礙於網絡防火牆，故一開始將VTuber繙譯並放到內地播放平台bilibili（B站）。近年日本各大製作VTuber 的公司均開始打入中國市場，在B站及微博設官方頻道。在今年3月，一名叫做星街彗星的VTuber開一小時的演唱會，竟紅爆整個B站，當月估計收入是70萬人民幣（80萬港元）。至於中國本土亦開始製作自己的Vtuber，惟只是起步階段，難以與日本相比。

《蘋果》記者