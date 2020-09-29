習權統治｜《南早》前總編：民企終獲承認係「自己人」 但模糊國企與民企是危險的

《南華早報》前總編輯王向偉昨日在網媒「思考香港」發表文章，評論中共早前發佈的《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》（下稱意見）的文件，認為中共終於承認民企是「自己人」，亦認為「模糊國企與民企經濟界限的做法，不僅會事與願違，而且也是危險的」。

王向偉指出，民企雖然經濟貢獻達全國50%的稅收和60%的國內生產總值，惟在市場准入還是監管待遇，總是不及國企，甚至被視為「必要之惡」，是個潛在威脅。民企過去一直未被看作「自己人」，直至中央本月發佈文件，強調如何「信任、團結、服務、引導、教育」，民營企業目前面對的情況可望發生變化。

王向偉引述新華社報道，這是共產黨首次將「信任」列為對民營經濟「五位一體」工作方式之首，以便把「民營經濟人士團結在黨的周圍、更好地推動民營經濟的發展」。《意見》的文件正式將習近平關於民營企業和民營企業家是「我們自己人」等新論斷納入其中。他續稱，不過民營也有一種擔憂，不得不做出妥協和讓步。與對待國有企業一樣，中共希望藉助其強大的統戰部，進一步加大對民營企業和企業家的控制和監管。

王向偉分析，文件用大篇幅闡述中共該如何「引導和教育」民營企業，繼而指出，要用習近平思想來引導和教育民營經濟人士，武裝他們的頭腦，確保其政治立場上同黨中央保持高度一致。文件要求在民企經濟代表人士中積極發展黨員，在民營企業設立黨組織，並要求各級黨校注意加強對黨員民營經濟人士的思想和意識形態的教育和培訓。中共計劃建立人才庫，打造一支關鍵時刻「靠得住、用得上」聽黨話的民企經濟人士骨幹隊伍。

王向偉認為，中國第一代企業家已進入暮年，開始着手向下一代移交家族企業權力，中共也制定實施年輕一代民營經濟人士健康成長促進計劃，在確保民營企業完成新老交接後，引導年輕一代能聽黨話、跟黨走，表明「要想賺錢，就需要對黨忠誠，聽黨話跟黨走」。

王向偉在文章提及早前因經濟犯罪而遭判刑的敢言富豪任志強，認為任的處理，對於那些不聽話的民企人士，是一個嚴重警告。《意見》文件出台以及任志強被判刑，都是習近平打擊異己和加強黨對社會全面控制的一貫措施，如習近平所強調的，「黨政軍民學、東西南北中，黨是領導一切的」。

武漢肺炎疫情仍未完全消除下，中國已成為全球首個經濟恢復增長的主要經濟體，但在貿易和技術領域，美國的態度越來越敵對。王向偉指出，共產黨加強對民營經濟管控之時，也是中共政府需要更多依靠民營企業來創造就業機會和刺激消費。

王向偉最後認為，中共近來試圖模糊國企與民企經濟界限的做法，不僅會事與願違，而且也是危險的。因為這可能會威脅和阻礙民企的獨立企業家精神。這樣做還增加民企在西方國家發展和擴張的難度，例如近來TikTok事件已表明，西方國家對民營企業與中國共產黨的關係及黨的影響力的質疑，已使民營企業在西方國家業務發展舉步維艱，困難重重。

思考香港

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