中國小粉紅的「玻璃心」又被戳碎，今次輪到日本公司受苦。日本兩名VTuber（虛擬主播）「赤井心」及「桐生可可」近日先後在直播講述自己YouTube粉絲來源，兩人都將台灣列為國家，結果激起小粉紅到日本母公司COVER投訴。COVER以中日兩份聲明回應，決定暫停直播三周，但只有中文聲明有提及「一中原則」，小粉紅繼續不滿，而日本及海外網民亦不滿COVER跪低，結果公司現時裏外不是人。

兩名VTuber均是來自專門經營虛擬主播的公司Hololive。赤井心在24日公佈自己在YouTube的粉絲國家來源，當中只是提到日本佔37%、美國佔11%及台灣佔7%，加上在表達時每個國家配上國旗，其中台灣則用了「青天白日滿地紅旗」，已經觸動小粉紅神經「出征」一次。

同時轉播 未刪敏感言論

另一個VTuber桐生可可翌日亦仿照赤井心公開自己粉絲的國家來源，以「上位之國」（排名高的國家）為題，提到日本粉絲佔51.7%、美國佔9.1%及台灣佔4.7%，結果小粉紅再次出征，到Hololive各大官方平台投訴，特別是Hololive在中國的微博及bilibili平台（B站），結果令赤井心與桐生可可的B站直播空間遭到封鎖。外界相信Hololive與B站曾簽約，兩名VTuber 的直播是YouTube及B站同時播放，而非以往先後播放，經過B站專人刪去敏感言論。

中日兩份聲明有異

Hololive的日本母公司Cover於27日同時發放中文及日文兩份聲明，中文聲明指旗下藝人直播出現錯誤，又稱內容不代表官方立場，就此致歉，聲明強調：「Cover 尊重中國主權及領土完整，尊重《中日聯合聲明》以及《中日和平友好條約》，堅決擁護一個中國原則」。不過，日文聲明是完全沒有提到擁護一個中國原則，但提到向兩個VTuber處罰停止活動3周。

Cover 的做法並沒有平息今次風波，反而裏外不是人。日本及海外網民不滿Cover 向中國跪低，製作惡搞圖片，將公司藍色商標變色紅色，添加五星旗，直斥其染紅，更杯葛旗下其他主播；另一方面中國網民不滿公司回應太慢，日文聲明不提一個中國，Hololive連續兩日當台灣是國家，無可寬恕。中國網民要求Hololive退出中國，第二是刪除桐生可可的角色。桐生可可是現時業界最成功的虛擬主播，出道九個月，已在YouTube 賺得800萬港元，名列第一。

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