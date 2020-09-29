解放軍10.1前四大海域演習威嚇台

解放軍在「十一」前，再度加碼在四大海域進行軍演，包括於昨日在面向台灣的東海部份海域進行實彈訓練，這是繼上月下旬之後，又一次四大海域軍演。央視軍事頻道近日在微博公開一段東部戰區部隊攻台的演練影片，強調「紅軍成功殲滅藍軍」，惟場面似宣傳短片，台媒也形容這是解放軍為自己「壯膽」。

疑擺拍「滅藍軍」壯膽

大陸海事局昨日發佈航行警告，指昨日上午7時至下午6時半，東海部份海域進行實彈訓練；黃海亦於28日至30日上午8時至下午6時進行實彈射擊。南海西沙群島有關海域、渤海部份海域也有相關軍演，但無具體說明。

此前，解放軍才於8月下旬在上述海域組織多場軍事活動。中共喉舌央視9月初評論稱，軍演旨在「震懾台獨」，也是應對美軍造成台海緊張升溫的必要措施。美國國務院前日批評大陸毫不顧忌地在南海建造軍事建設，大陸外交部昨日反駁美國才是南海軍事化的最大推手。

另外，央視軍事官微上周六也發佈了一段一分鐘的東部戰區「攻台先鋒」部隊演練影片，惟紅藍兩軍巷戰場面似擺拍或拍攝宣傳短片，且片中士兵非常幼嫩，身手動作並不特別靈敏，還有人戴着厚厚的眼鏡，像極「娃娃兵」，缺乏其他攻台影片殺氣騰騰的感覺。以往，這類攻台演練的戰果多為藍軍（即台軍或美軍）獲勝，今次則為紅軍獲勝，台媒形容這是解放軍為自己壯膽。

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