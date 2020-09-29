中共十九屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開，屆時將審議通過「中共中央關於制訂國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議」（下稱《規劃和建議》）。受中美貿易戰和武漢肺炎疫情等衝擊，北京將下調「十四五」（2021至2025年）期間的經濟增長目標。

中共中央政治局昨召開會議，聽取了《規劃和建議》稿在黨內外徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將其提請五中全會審議。路透社引述消息稱，政府智囊團和經濟學家已經提出「十四五」期間經濟增長目標下調至大約5％、5-5.5％或5-6％的建議。而十三五（2016至2020年）設定的年均經濟增長目標是6.5%，但去年的經濟增長為6.1%。

促國企民企「戰略性組合」

有分析指，中央目前主張的「雙循環」經濟成長模式——以內循環為主提振內需，加上對外發展的「外循環」補足，將成為「十四五」的優先事項。未來中國經濟戰略重心將轉向內需和技術發展，但仍借助外資完成內地供應鏈的建立，同時加速國企的改革步伐。

副總理劉鶴前日在國務院國企改革領導小組會議上，對「國民共進」提出新要求，首提國企民企「戰略性組合」——相互配合，推進兼併重組和戰略性組合。美國克林信大學經濟系副教授徐家健對本報稱，「這正與外商撤資有關，造成部份產業鏈斷裂，現時國家追求內循環，故不像以往要到外國購買了事，而是經過整合後，自己靠自己。」他以晶片為例，現時華為中芯均被制裁，產業鏈斷裂，故中國要補回空白的產業鏈。他認為理想情況下，是民企若覺得某些產業成本太大，可交國企處理。不過，在整合過程中畢竟減少部份質素較佳外國供應商，有機會拖低中國出產的質素。

新華社/路透社