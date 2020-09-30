揭疫被捕　公民記者絕食控訴

內地公民記者張展（圖）因在今年年初前往武漢報道當地新冠肺炎疫情被捕，後被控「尋釁滋事罪」，她前日首獲與代表律師聞宇會面。據自由亞洲電台引述聞宇表示，張展的案件可能在10月份開庭，但她絕食已近一個月，身體衰弱令人擔憂。

被控「尋釁滋事」或即將上庭

據報道，聞宇前日上午到上海浦東新區看守所會見了當事人。他介紹稱，張展很瘦，她還在絕食，「上午十點鐘去會見她的，辦事還算順利。會面大概50分鐘。她現在瘦了很多。我問她怎麼一回事，她說她還在絕食。現在同倉（囚室）的還有兩三個人給她餵流食，粥、湯類，我就叫她不要絕食」。聞宇多次囑咐張展養好身體，為很快到來的開庭做準備，並在開庭的時候為自己辯護。他告訴張展：「你現在這樣身體虛弱開庭時候，沒法辯護，這個案件他們（官方）就容易走過場。開庭時間可能會很快，可能在10月份開庭，所以你要準備好。」聞宇表示，張展承認在網上發表的言論，但不認為違法，因此律師將為張展作無罪辯護。

37歲的張展是居住在上海浦東新區的陝西籍網絡異議人士。她畢業於西南財經大學金融專業並取得碩士學位。2010年，張展離開家鄉到上海，曾擔任過律師。其間在網上發表個人觀點的文章而遭到報復，不能正常執業。去年香港發生反修例運動之後，她還通過網絡發聲向港人表示支持，並遭到上海警方的傳喚和拘留，其間兩度被做強制性「精神病鑑定」。今年初，她以公民記者身份到武漢，實地寫了大量關於武漢疫情的現場報道。

自由亞洲電台