馮淬帆強調中華民國要統一大陸 批馬英九「賣國賊」

在台定居逾30年的74歲知名影星馮淬帆，今日出席國民黨國際事務部主辦的一個午餐會上，當着黨主席江啟臣的面，痛批前總統馬英九，認為在馬英九執政時，藍營立委已經沒國民黨精神與責任感，不敢對抗沒有道理的民進黨，國民黨現在也「不像反對黨」，他強調「中華民國要統一大陸」，「國民黨不振作起來，中華民國沒得救」。

馮淬帆近日在Facebook上不斷批評國民黨，他認為自己追求統一，不贊成維持現狀，更曾經痛批馬英九是「賣國賊」，給目前傾力向中間靠攏的國民黨帶來一點尷尬。他演講時稱，最近常有人把他形容是「寄生中華民國的人」，讓他不高興，1944年在廣東順德出生的他說，他是在「中華民國廣東省」出生，「他不是中華民國人，是哪一國人」。

馮淬帆稱他年輕時是「忠於國民黨與中華民國」，當年民進黨已經出現，但台灣人「不分本省、外省，社會和諧一條心，是中華民國的光輝歲月」，後來他幫國民黨做得多時，並打算入籍，但國民黨卻叫他「不要回來」，要他在「前線」繼續「撐」下去。

一段拖拖拉拉，馮淬帆1991年回台定居，原本的生活生活愉快，當時已進入李登輝時代，他說：「李登輝的為人，他不需要評論。」國民黨曾輸掉政權，可是後來贏回來，但卻「太不像樣了」。

馮淬帆以「那位總統、那位先生」形容馬英九，他質疑馬「是國民黨還民進黨？你到底是中華民國還台灣共和國」，批評他執政時「前朝民進黨不合法改過的東西，一個都不改回來，課綱也不改回來，而且只要民進黨反對的事情，就撤回不做，任內還出了一位很大的貪官坐牢，「甚麼都不改，跟民進黨完全一模一樣」、「讓所有愛中華民國的人都失望」。

至於藍營立委，馮淬帆又指在馬英九執政時立委已經沒有國民黨的精神與責任感，他在江啟臣剛上任時，希望他能有一番作為，改變國民黨，可是很多人都認為國民黨「變成反台獨、不反共」，「誰當黨主席都一樣，國民黨已經沒救了」。馮淬帆希望江啟臣能讓國民黨重新成為「救國救民的政黨」。

至於近日媒體熱點、國民黨前發言人歐陽龍的女兒歐陽娜娜，將在大陸央視慶祝中共建政的晚會上，演唱《我的祖國》，馮淬帆說：「她為了錢吧！」在中共要求下，她才不能不唱，他說：「這個人一定沒有種，但我原諒她。」對於香港，馮淬帆直言：「香港毫無興趣！」他回顧當年佔領中環行動，「（當時的）人只知道要自由、要特首下台，但特首下台又怎樣，那個人就是老共派的，推翻那個人有甚麼用？下一個一樣是老共派來的。」

馮淬帆出生於粵劇世家，6歲時因逃避國共內戰而舉家遷至香港，原來打算在中學畢業後到台灣讀大學，但因家境不允許而作罷。他初時以唱粵曲為生，及後加入電視台，在已故導演楚原協助而投身投身影壇，80年代曾經參演多部笑片如《精裝追女仔》、《最佳損友》等，被稱為「笑匠」。

台灣《自由時報》

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