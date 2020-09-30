台海危機｜台老兵囑兒一旦兩岸開戰 槍殺長官後投降 《環時》被批造假打心理戰

兩岸劍拔弩張，大陸向台灣不斷「文攻武嚇」，包括施以打擊民心士氣的心理戰。中共官媒《環球時報》今日在官微上載一篇報道指稱，一名台灣老兵看衰台軍不敵大陸的武統戰爭，他還表示已囑咐自己正在服役的兒子，一旦兩岸開戰，「你的班長要你上，你就直接一槍幹掉他，然後投降。」由於報道對這名台灣人的身份及職業隻字不提，不少網民懷疑，這根本是大陸官媒杜撰的故事，用來自吹自擂。

該篇報道以「如果兩岸開戰，台軍能撐多久？」為引子，聲稱昨日訪問了一名曾在1980年代於台軍服役2年的男子A先生，他談及自已和兒子兩代人服役的不同經歷，還比較起2000年前後的兩代台軍質素。

A先生表示，他那個年代的台軍，教戰內容依舊不離黃埔、「五大信念」（主義、領袖、國家、責任、榮譽），「反攻大陸，解救同胞」是「為何而戰」的理由，「這一代台軍官兵大都經過『一個中國』思想的洗禮，大多數在退役後成為台灣經濟起飛成為亞洲『四小龍』的創業骨幹，也是後來最早去大陸投資的台商。」

至於2000年後服役的人，A先生認為外界稱他們為「草莓兵」並不為過，「氣溫30度以上不可以出操，下雨天不可以出操。所謂『越野行軍』，不過是背著野戰包繞著基地外圍走，渴了可以去買汽水，餓了可以吃小吃，晚上回寢室睡大覺。」

A先生又謂：「我問我兒子現在有沒有思想教育，他說還有，只不過台軍的『使命'已經從『反攻大陸'變成了『保護台灣』，這些『草莓兵』沒有『一個中國』思想，也不知為何而戰，純粹就是來混日子，在家是『魯蛇』（敗者，Loser諧音），當兵是草包。我兒子連上居然有一半的人不會寫字，令人難以置信。兒子告訴我，除了他，連隊裡其他基本全是『台獨』，或者連『台獨』是啥都不知道的笨蛋。」

A先生還聲稱，他兒子服役4個月才開過一次槍，射了5發子彈。對於兩岸一旦開戰，A先生認為必有不少台軍倒戈，「我的一位朋友是一名台軍軍官，他說兩岸一開戰，他就開炮，把機場跑道炸爛，都別飛了，直接繳械投降。」他己曾叮囑兒子：「如果兩岸開打，你的班長要你上，你就直接一槍幹掉他，然後投降」，因為「沒必要為了一場不正義的、必輸的戰爭而死，況且你的屍體還沒僵，戰爭就打完了」。

台灣網民狠批《環時》這篇報道的真實性，「真是笑掉大牙了！這樣官媒也能刊登？」「實在有夠鬼扯，阿共仔真的甚麼都講得出來。」「你以為是在寫小說嗎？」

《環球時報》/ 台灣三立新聞網

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