兩岸疫情速遞｜大陸再增19宗輸入病例 台口罩國家隊被揭找無牌廠代工

疫情最新情況：大陸昨日新增19宗確診病例，均為境外輸入個案（廣東8宗、福建5宗、上海2宗、陝西2宗、河南1宗、四川1宗）；上海新增2宗境外輸入疑似個案，無新增死亡個案。累計85,403宗確診個案，4,634宗死亡個案。另外，新增22名無症狀感染者，均為境外輸入個案。台灣則新增1宗境外輸入確診個案，累計確診514宗，7人死亡。

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●口罩國家隊又出事！搵無牌廠代工 百萬個流出市面

台灣再有口罩國家隊出事！彰化地檢署接報指，台中市口罩製造商釩泰公司為增加口罩產量，委託未經許可製作醫用口罩的雲林縣丞威公司，自9月7日至23日止，已製造約上百萬個口罩，並在藥房販售。

彰檢等單位搜索釩泰及丞威兩公司及工廠，並傳喚公司負責人及員工共31人到案說明，同時查扣製造口罩機台、1.7萬個口罩、口罩原料、賬冊、出貨資料等證物。訊後，將釩泰公司李姓負責人及丞威公司謝姓負責人，依違反《藥事法》各以50萬元新台幣（下同，約13萬港元）及100萬元（約26萬港元）交保。

據指，釩泰公司是9月24日後才被徵用口罩加入國家隊，初步調查涉事違規口罩並未混入「實名制」口罩內。

●台製鞋大廠再傳染疫 印尼廠台籍員工返台診確

台灣中部製鞋大廠再傳員工染疫，昨日防疫中心公佈的確診病例（40多歲台籍男子），盛傳就是該公司印尼廠的員工，負責專案。此為該公司緬甸廠員工染疫回台後，再傳新案例。對此，廠方表示，一切以中央疫情指揮中心公佈資訊為準，公司無法提供或補充其他資訊。

根據防疫中心昨天公佈，一名40多歲台籍男子於今年7月下旬前往印尼工作，9月19日因出現倦怠、腹瀉、腹痛症狀，於當地就醫並診斷為胃潰瘍；26日獨自搭機返台，入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員安排採檢，於昨日確診，目前住院隔離中。

另外，據內部知情人士說，上周就傳出印尼廠有1名印尼籍員工染疫身亡，且有1名台籍員工染疫，目前與該台籍員工有接觸的台籍幹部，都在印尼廠的宿舍進行隔離，並沒有回台。

●全台第三間！高端生技進入第一期臨床試驗

台灣武漢肺炎疫苗研發有新進展。衞福部食藥署今日宣佈，繼國光生技、聯亞生技後，該署8月31日有條件核准高端疫苗生物製劑股份有限公司武肺候選疫苗第一期臨床試驗計劃，該公司於9月28日補齊技術性資料後，29日獲衞福部審查通過，將可進入人體一期臨床試驗，將疫苗實際施打於受試者。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，國光生技、聯亞生技、高端生技所研發的國產武漢肺炎疫苗都是蛋白質疫苗，國光生技與高端生技都選擇在台大醫院進行人體一期臨床試驗，聯亞生技則是在中國醫藥大學附設醫院。

這3支進入第一期臨床試驗的候選疫苗皆須接種2劑，以高端疫苗來說，接種第一劑後須間隔28天後再接種第2劑，完成2劑接種後，還需1個月觀察期，劑型則分為低、中、高劑量，要確認穩定性、安全性、血液中中和抗體的生成狀況，找出最適合劑量，最快11月提出第二期臨床試驗申請。

另外，有關國衞院技轉安特羅生技的DNA疫苗，吳明美表示，目前食藥署仍每周與疫苗廠開會協助並掌握進度，該疫苗目前仍未將一期臨床試驗的計劃書交給食藥署。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／新浪微博

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