百度再多一名高層被查 涉宣傳賭博網站

內地搜索引擎巨頭百度公司，繼元老級高層史有才早前傳出被警方帶走調查，再有高層被查。內媒報道指，百度KA（大客戶）銷售負責人李忠軍與數名下屬，及部份相關代理商和客戶都被警方帶走，他們涉嫌非法宣傳賭博廣告。百度指「尚不了解具體情況」。

報道引述知情人士指，涉事的百度高層將「棋牌賭博」歸類在「遊戲」類，然後在「KA」尋找代理，「史有才給了一家代理商獨家經營權，之後又引入了一些代理商」。又指百度以前不允許推廣賭博網站，一旦被「抓到」就罰款十倍，但史回歸百度後，就重拾舊業。

報道指，去年5月，百度貼吧「柬埔寨吧」被揭發有大量賭場招聘資訊，有自稱在柬埔寨賭博公司工作的發帖者指，百度貼吧招募職員從事的「推廣」工作，就是通過網絡聊天，誘騙內地人參與網絡賭博，而且大多以戀愛為名。此外，有發帖者指，公司發佈的招聘廣告，例如招聘接待處人員、在線客服、推廣、人事等，其實都是在招募「推廣人員」，以引誘中國公民參與柬埔寨網絡賭博。

史有才於2001年加入百度，歷任銷售部經理、渠道部總監、渠道部高級總監、百度副總裁；史於2011年離職，於2019年6月回歸。至於李忠軍則曾任百度聯盟總經理。

對於史有才、李忠軍等人的情況，百度僅回應「尚不了解」。

上海澎湃新聞網

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