內地發佈賽馬規劃　研推彩票

中央近年鼓勵海南發展賽馬運動後（圖），關於跑馬、賭馬的傳言不絕於耳，中國首個《全國馬產業發展規劃（2020—2025年）》（下稱《規劃》）昨日出爐，提到要探索推廣賽馬運動，計劃在2025年舉辦150場國家級、國際級賽事，同時研究以賽馬為主的體育彩票試點工作。

農業農村部、國家體育總局昨公佈印發《規劃》，提到中國現時有367萬匹馬，估計馬業產值約700億人民幣(約795億港元)。《規劃》又指，2025年中國現代馬產業發展的框架和體系初步形成，馬產業經濟效益和社會效益大幅提升，運動用馬數量將達到10萬匹，舉辦國家級國際級賽事達到150項，並打造一批優勢產區和主要馬種的自主品牌賽事和活動，發展馬產業的重點任務之一是建立馬術運動體系，同時要復興馬球運動。

未提仿效香港賭馬

值得注意的是，《規劃》還特別指出，完善馬匹藥品及違禁物品管控制度，逐步建立與國際接軌的馬匹福利制度，發表中國賽馬運動公信力年度報告。而按照「小步、分步、穩步」和「先試點、後推廣」的原則，按即開型體育彩票（即刮兌獎）和競猜型體育彩票發展規律及監管要求，推進速度賽馬賽事試點工作。不過，《規劃》隻字未提賽馬發展成熟的香港所擔當的角色，亦未提仿效香港賭馬。

人民網