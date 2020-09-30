耿瀟男終獲准見律師 密集提審後顯憔悴、消瘦

曾在清華大學法學院前教授許章潤被捕時公開發聲支援的北京出版人耿瀟男被指涉非法經營罪，遭拘留三周，今日她的律師尚寶軍終能首次在看守所會見她，尚寶軍對《蘋果》表示耿瀟男遭密集提審，身體狀況看起來比較憔悴、消瘦。他指雖然目前能掌握的證據不多，但相信公安已經向檢察院申請逮捕，相信在10.1長假期後，當局將決定是否批捕。

已經被拘押3周的耿瀟男之前一直遭拒會見律師，她的律師尚寶軍今早終能見到她，會面時間大約40分鐘。尚寶軍在接受《蘋果》查詢時表示，耿瀟男目前的狀況看起來比較憔悴，因為她在這段時間遭密集提審，據知在這21日內，她已被提審近20次。而耿瀟男也要與20人同住一間囚室，本身都令她很難受。

尚寶軍指，目前他能得到的資料非常有限，也完全不知道公安手上掌握了甚麼證據，只能從今日與耿瀟男會面時得知單方面的口供。他指現在是關鍵的環節，相信公安已經向檢察院申請逮捕，估計長假期後就會有定論。而根據耿瀟男的講法，他相信如果單純按法律來看，沒有其他因素影響的話，並非特別嚴重，不被批捕的機會是存在的。

尚寶軍也提到，耿瀟男感謝外界、外交官及媒體的關注。

《蘋果》記者

今年7月，清華大學法學院前教授許章潤被指嫖娼遭逮捕，耿瀟男最先為許公開發聲，並尋求各界援助關注。本月9日，耿瀟男失蹤，至12日北京公安證實耿瀟男與丈夫同被以非法經營罪遭拘留。

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