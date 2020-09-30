鐵腕治疆｜再教育營獲釋者九成不育 被迫服不知名藥物致後遺症

新疆再教育營的問題一直備受國際關注，自由亞洲電台29日報道指，有一兩年前從新疆再教育營獲釋的少數民族穆斯林，近期發現自身的後遺症未見好轉，經常出現焦慮、煩躁，失憶等症狀，甚至失去生育能力。

2017年夏天開始，新疆各縣及鄉鎮都在大興土木建再教育營，有的工廠車間、學校、倉庫，甚至當地紅十字會獻血中心，都被改建為羈押場所。阿塔珠爾特志願者組織自2017年起關注並搜集新疆再教育營內的資料，其創辦人賽爾克堅說，據他們了解，無論是從伊犁州，還是昌吉州獲釋的哈薩克人，九成人不能生育：「有些女人的子宮流血，一流就好幾個月，吃了很多西方的藥物都無效。好多女士出來一年多了，她們想要孩子，要不了，本地醫院檢查不出任何毛病……20多、30歲的強壯男士，被關到政治學習集中營之前，都是很健康的，從集中營出來以後，無法過正常性生活。」

目前已逃到哈薩克的吐爾遜別克‧哈比通過繙譯對自由亞洲電台說，他2017年在新疆塔城巴克圖口岸被中國警察抓捕：「在無任何罪名的情況下非法拘押我，關進地下監獄，囚禁在鐵籠裏，不斷遭受各類酷刑毒打，致使我頭部兩處重傷內出血，雙耳只能通過助聽器聽講，另外讓我服用不知名藥品、疫苗，致使我內臟多種怪病發作，兩年來都在接受治療，健忘及頭痛，沒有正常生活能力。」吐爾遜別克正在尋求歐盟國家及美國幫助，協助他治療多種疾病。

該組織成員熱依斯汗說：「從集中營出來的普遍反映，所有的人在裏面都要吃藥，吃甚麼藥沒人知道。吃完藥後有很多不良反應。」

最近有一對來自新疆教育營的夫婦向該組織講述了他們的經歷。賽爾克堅說：「這位男士從集中營出來以後，一直沒有孩子，然後他去醫院檢查，顯示他的精子是死的。」他們諮詢過很多醫生，卻仍未能找到病因。

哈薩克女子迪娜‧努得拜，在家鄉伊犁尼勒克縣經營一間服裝公司。2017年11月被當局送入該縣駒馬場教育培訓中心。迪娜說，她當時和12個維吾爾族人同囚一室，吃飯及大小便都在一個小房間內，她們每周會吃到一餐把大蒜和醬油混合一起的麵粉，非常難吃：「必須要吃，可是我們全部人（吃了）都不舒服，好多老年人睡不了覺，胃痛得不行，當時每一個星期給一次，我覺得白麵有問題。」

當局還定期給這些食用者抽血化驗，並出動心理醫生逐個盤問。迪娜說：「不到一個月就給我們打針，他們說有感冒的、發燒的不能打，那時候我們全部女性都打了。在裏面，我們要3個月1次體檢，我在裏面不到一年被體檢了4次。」

現年57歲的努爾蘭， 2011年全家移民哈薩克，2017年8月底返回新疆伊犁察布查爾錫伯自治縣。9月3日，努爾蘭被送入再教育營。他說，當局抓他的理由是在哈薩克和恐怖分子有交往：「在集中營待了7個月，其間經歷了恐怖的審訊毒打，接種了不知名的疫苗，每周吃不知名的藥，2018年4月3日突發心臟病，被送回了戶籍所在地，被監禁在家裏。」去年1月24日，努爾蘭獲准離開中國。他說，身體受到嚴重傷害，目前心、腎、肝及睾丸全都發病，幾乎殘疾，無法過正常人的生活。

自由亞洲電台

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