為呃保險金製造「意外」 惡男帶智障兒碼頭小便一手推落海

常言道：「虎毒不吃兒」，湖南郴州卻有一名父親為了騙取保險金，竟和親戚合謀，特意帶自己智障的兒子到海南海口市一處碼頭泊位，製造「意外」，推兒子落海。由於這場「意外」實在有太多疑點，當地警方用了4小時便破案，拘捕該父親及其親戚，但當事人則仍然失蹤，警方目前仍在搜索中。

本月28日早上6時許，海南省公安廳港航公安局接到一名名叫楊X發的64歲男子報警稱，其38歲兒子楊X科在海口市秀英港7號泊位意外墜海失蹤。警員到場調查後發現，楊X科並非意外墮海，而是被人推下海。

從附近閉路電視拍得的事發畫面顯示，將楊X科推落海的人，與報案人楊X發的衣着相似，且楊X發報案時並無悲傷情緒，接受警員查問時更表現驚慌，再加上墮海者為智障人士，種種異常讓警員高度懷疑，於是對楊X發進行深入盤問。

楊Ｘ發隨後供認與50歲的表姐夫李X貴合謀殺兒子，並偽造成一場意外，藉以騙取保險賠償金。李X貴事後已離開現場，不知去向，警方當日上午10時許在海口火車站成功將他拘捕。

根據警方初步調查得知，楊X發曾為兒子購買人身意外保險，他與李X貴合謀，指事成後給對方6,000元人民幣。李X貴聽完後，默許並接過了楊X發為作案而準備的白手套。

前日凌晨2時許，楊X發、李X貴與楊X科一行來到海南，在海安港碼頭購買船票登上「信海19號」客輪，當日凌晨4時許抵達海口秀英港。3人離船上岸後，楊X科走到海口秀英港7號泊位邊緣位置小便，楊X發與李X貴跟隨在後，楊X發示意李X貴動手推楊X科落海，李X貴不願動手，楊X發見狀，自己走上前用手從後將兒子推落海中，怎料佈下的「意外」疑局，遭警察識破。

紅星新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！