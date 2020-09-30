美國政治庇護｜蓬佩奧曾稱考慮接收港人 4個月後即現成功個案

林鄭月娥去年無視民意，強推送中條例，加上警方無約束式執法，激發港人前所未有的抗爭情緒，及後中央再實施港區國安法，全球見證香港人權狀況的淪陷。繼英國為持BNO的港人提供平權政策，而美國官方亦曾在今年年中作出表態。事隔4個月，八九民運學生領袖鄭存柱向《蘋果》獨家透露，兩名來自香港的年輕人，獲得美國政府給予政治庇護。2人是公開個案的首例。

5月29日 ，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美國企業研究所（AEI）發表演說時，曾被問及美國政府是否正考慮「歡迎香港人前往美國，引進企業創造力」，蓬佩奧當時表示，美國正在考慮歡迎香港人來美的選項，以回應中方對香港訂立「港區國安法」，惟他未同時提出具體方案。

到了6月30日，美國國會兩黨議員為香港人提出兩項難民及移民保護法案，分別為《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act）及《香港人民自由與選擇法案》（Hong Kong People’s Freedom and Choice Act） ，包含可為合資格港人提供臨時保護身份（TPS）、難民身份、具競爭力簽證甚至是加快取得綠卡的措施。

其中，由共和黨人魯比奧（Marco Rubio）和民主黨人梅南德茲（Bob Menendez）在參議院提出、共和黨人匡希恆（John Curtis）和卡斯特羅（Joaquin Castro）在眾議院提出的《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act） ，要求國務院將因為表達政治意見或和平參與政治活動而受到迫害或有充分理由擔憂受到迫害的香港居民，以特殊人道理由列為難民，而難民資格亦擴大至這些香港居民的配偶、孩子和父母，但父母需為中國公民才符合資格。

在《香港避風港法案》法案下符合申請難民資格人士，包括組織2019年及2020年反政府示威者，或在支持反政府示威的民間社會組織擔任領導者，在示威期間擔任救護員、在報道示威期間受到傷害的記者、為參與示威被捕者提供法律支援的人，或因參與示威而被控、被拘留或被定罪者。

《香港人民自由和選擇法案》中，若香港人因為面臨政治檢控而要逃亡，可以向美國申請「臨時保護身份」（Temporary Protected Status, TPS），可於美國工作及居住，又給予香港的高技術人才特殊簽證赴美工作等。

《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！