美國政治庇護｜5年僅7港人申請獲批 回原居地10%機會被迫害或成理據

過去「政治庇護」一詞對香港人來說是很遙遠，但自去年返送中抗爭運動開始，「政治庇護」卻變成一個貼身話題。兩名曾參與抗爭運動的港人逃至美國，成功獲批政治庇護。《蘋果》早前在紐約訪問擁有超過25年處理政治庇護申請經驗的紐約州執業律師潘綺玲，了解美國政治庇護機制。

潘律師表示，美國政治庇護審批門檻較低，但首要條件是申請人要親身前赴美國提出申請，曾經被判有罪的人，視乎他所干犯罪行，當局有可能不給予庇護，而曾經迫害別人或協助迫害別人的人士，更不會獲得政治庇護。

●5年僅7港人獲批

美國每年向1.8萬名符合庇護資格的申請人，批出居留權，當中只有約三成政治庇護申請者獲批。據移民局數據，自2015年起，以香港人身份申請政治庇護僅7人，當中已包括今次由鄭存柱協助申請的2名港人。

●10%機會回原居地會被迫害將獲批

美國的政治庇護目的是保護因國籍、種族、宗教、政治或參加特定社會團體而遭受迫害或害怕遭受迫害的人。潘律師表示，美國的審批門檻相對其他國家為低，只要申請人有10%機會返回原居國後會受迫害，已經有資格得到庇護。一旦獲批，申請人即可得到「難民」的身份，可以合法留在美國居住及工作，1年後可以申請綠卡，約5年後可以入籍，成為美國公民。

●最快3個月批核

申請至獲批政治庇護的所需時間，視乎申請人是否循合法途徑入境美國。如果申請人以合法簽證入境，一般需要在提出申請後約1個月，到庇護辦公室接受問話，然後庇護官員會就個案進行審核，約1個月後會有判決。換言之，由申請到獲批難民身份，最快3個月完成。潘律師表示，假如當中牽涉到假證件，申請時間有可能長達1至3年。她又指出，除了特殊情況，否則申請須在入境美國時間起算一年內提出。

●曾迫害他人將不獲批庇護

潘律師表示，所有舉證必須由申請人提供，並須符合兩大條件：一、申請人在主觀上害怕遭受迫害；二、客觀環境或條件也支持他的主觀恐懼，例如要證明自己在原居國家，即使轉換居住城市都找不到安全容身之所。她舉例說十多年前，曾經協助一名參加過六四的民運人士申請政治庇護，原因是該申請人後來在美國的中國領事館前，參加示威活動時，無意地被報章拍攝了他的大頭照，相片更被刊登在頭版，令他極度害怕萬一回國會受迫害，而他的恐懼當時亦有充分證據支持，例如有不少事例證明中國國內不同地方的民運人士都被迫害，所以他的申請最終成功。

至於曾經被判有罪的人士，雖然可以申請政治庇護，但視乎他所犯罪行的性質、刑期等，是否屬於「特別嚴重罪行」（particular serious crime），當局有可能不給予庇護，例如最高法院（Supreme Court）曾經拒絕一名犯過焚毀巴士罪行人士的庇護申請，但潘律師強調，這類情況不能一概而論，要按個案逐一研究。

另外，潘律師又指，一些曾經迫害別人或協助迫害別人的人士，都不會獲得政治庇護，即使角色細微如一個接載過迫害百姓的官員的司機，他能申請到庇護的機會十分渺茫。此外，逃兵亦不會得到政治庇護。

●申請失敗將被頒出境命令

潘律師表示，如果律師未有預先為申請人提供一個好的評估，影響可以很大。若果申請失敗，申請人可以上訴至「移民上訴委員會」(Board of Immigration Appeals)；若再失敗，申請人可以繼續上訴至聯邦巡迴上訴法院（Circuit Courts）；若再失敗，申請人理論上可以上訴至最高法院（Supreme Court），但最高法院很少受理這類上訴，絕大多數的個案都以聯邦巡迴上訴法院的判決為最後決定，而這樣打官司的代價是申請人要花上超過5年的時間，敗訴後就會被頒出境命令，10年不得入境美國。

●進入大使館亦未必代表安全

潘律師表示，若有非常危急的情況，被迫害人士可選擇走進美國駐當地的領事館尋求庇護。例如中國異見人士方勵之，因參與八九民運，1989年六四事件之後進入美國駐華大使館尋求庇護，並在翌年離開中國。

但潘律師指出，即使進入了大使館亦未必代表安全，近期的例子有維基解密創辦人阿桑奇，藏身厄瓜多爾駐英國大使館七年，即使他一度得到庇護，但身處的英國不容許他離境，他沒有辦法前往厄瓜多爾，最終仍然逃不出被捕的命運。

《蘋果》資料圖片

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